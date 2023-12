Copa del Rey: el alcance de las rotaciones en el Cádiz CF para enfrentarse al Arandina

El Cádiz CF aparca el campeonato con la tranquilidad de continuar fuera de la zona de descenso después de 15 jornadas y se centra en el compromiso de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. El conjunto amarillo comparece el jueves 7 de diciembre en el campo del Arandina en un duelo que irrumpe entre semana emparedado entre dos encuentros de Liga. El lunes se midió al Celta de Vigo (1-1) y el domingo se cita con el Osasuna en el estadio Nuevo Mirandilla.

El calendario se aprieta más que nunca en una dura semana con tres partidos. La Liga es lo que da de comer, pero el Cádiz CF quiere llegar lo más lejos posible en el torneo copero pero sin perder la cabeza. Parte como claro favorito frente a un rival de Segunda Federación aunque debe demostrarlo sobre el césped a la hora de la verdad. Ya sufrió en el primer cruce para tumbar al Badalona Futur, un adversario de la misma categoría que el actual al que sólo pudo superar en la tanda de penaltis tras el 0-0 en los 120 minutos reglamentarios.

La secuencia de encuentros sin apenas respiro obliga al entrenador, Sergio González, a cuidar al máximo a su plantilla para minimizar el desgaste. Entre las bajas por lesión, que no son pocas, y el esfuerzo que están realizando los que suele ejercer de titulares, el protagonismo recae ahora sobre los que tienen menos minutos en los últimos tiempos.

Las rotaciones marcan el choque copero. El técnico concederá descanso a muchos futbolistas y dará la oportunidad a los menos habituales: Joseba Zaldua, José Mari, Robert Navarro, Álvaro Negredo... la alineación no tendrá nada que ver con la que saltó al verde de Balaídos. Serán rotaciones de cabo a rabo, sobre todo en el centro del campo. Rubén Alcaraz y Álex Fernández están llevando el peso en los últimos envites debido al cúmulo de bajas en esa posición y salvo sorpresa no estarán formarán parte del once. Tampoco los defensas Iza Carcelén, Fali y Javi Hernández y los delanteros Chris Ramos, Roger Martí...

Como en la primera eliminatoria, el preparador cadista tirará del filial para completar la convocatoria y el once inicial.