La convocatoria del Cádiz CF, cargada de novedades

Una vez finalizada la última sesión de entrenamiento del primer equipo del Cádiz CF y con la expedición rumbo a San Sebastián, Gaizka Garitano dio a conocer la convocatoria para el encuentro contra el filial donostiarra. Cuatro novedades, en una lista compuesta por 22 jugadores, respecto a los que estuvieron hace una semana.

El técnico cadista ha dejado fuera a Kovacevic (selección serbia sub'21), De la Rosa (lesionado), David García (cedido al Ibiza), Obeng (cedido al Algeciras) y Marcos Denia (cedido al Pontevedra). Y las caras nuevas en la convocatoria la ponen Efe Aghama, Dawda, Pelayo Fernández y el canterano Rubén Rubio, que será el tercer portero en esta salida.

Precisamente Rubio, de solo 17 años, se estrena en una cita de claro sello profesional. El cancerbero chipionero llegó a la cantera siendo alevín y la campaña pasada estuvo con los tres equipos juveniles de la entidad, así como con el Cádiz C Balón.

La lista de convocados del Cádiz CF está compuesta por los siguientes futbolistas: Fer Pérez, Victor Aznar, Rubén Rubio, Iker Recio, Mario Climent, Pereira, Iza, Jorge Moreno, Caicedo, Pelayo Fernández, Ortuño, Moussa, Diarra, Joaquín, Suso, Tabatadze, Dawda, Efe Aghama, Álex Fernández, Brian Ocampo, Roger y Álvaro García Pascual.