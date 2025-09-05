Real Sociedad B-Cádiz CF: hora y dónde ver en TV

El Cádiz CF protagoniza este fin de semana una visita trampa, ya que deberá viajar a San Sebastián para enfrentarse al Real Sociedad B, equipo recién ascendido a LaLiga Hypermotion. La donostiarra es una de las canteras más potentes a nivel nacional y que más jugadores suele surtir a su primer equipo, por lo que los de Gaizka Garitano se encontrarán un hueso duro de roer, a pesar de la juventud de la plantilla vasca.

Una vez cerrado el mercado de verano, es hora de ver la foto final del Cádiz CF. Tras las salidas de Escalante, Alcaraz y Sobrino, y las llegas a última hora de Pelayo Fernández, Efe Aghama y Dawda Camara, ahora queda por ver el peso que tendrán las incorporaciones en el equipo amarillo.

De momento, el arranque liguero está siendo bueno, con dos victorias y un empate. El éxtasis que se vivió el pasado domingo con el gol de Iuri Tabatadze en el descuento en el que fue su estreno como jugador cadista ahora debe corroborarse.

Para este encuento, Garitano cuenta con la baja de Kovacevic por su convocatoria con la selección sub-21 de Serbia y las de Ontiveros, De la Rosa, Fali y David Gil por lesión. Por su parte, la Real Sociedad B no podrá contar con Iñaki Ruipérez por lesión.

Horario del Real Sociedad B-Cádiz CF

El encuentro entre el conjunto amarillo y el cuadro txuri-urdin correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga Hypermotivon se disputará el domingo 7 de septiembre en el estadio Reale Arena a partir de las 16.15 horas.

Dónde ver el Real Sociedad B-Cádiz CF

El partido que protagonizarán los conjuntos dirigidos por Gaizka Garitano y Ion Ansotegi se podrá ver a través del canal LaLiga Hypermotion TV, disponible en las principales plataformas de televisión de pago como Movistar Plus+, Orange o DAZN, entre otras. Además, se podrá seguir a través de la retransmisión en directo de Diario de Cádiz.