Pelayo: "Le dije a mi representante que quería jugar en el Cádiz CF"

La sala de prensa del estadio Nuevo Mirandilla ha acogido este jueves la presentación de uno de los últimos refuerzos del equipo, Pelayo Fernández, que apuntala el centro de la defensa tal y como era deseo del entrenador. Una apuesta por un jugador joven (22 años) que tendrá que pelear el puesto con otros jóvenes como Bojan Kovacevic, Iker Recio y Jorge Moreno, y un veterano como es Fali.

El nuevo jugador del Cádiz CF estuvo acompañado por el coordinador de la dirección deportiva, Juan Cala, quien definió al central y el desarrollo de la operación en los siguientes términos: "Agradecemos al Rayo la operación tan rápida. Criado en la cantera del Barça, recala en el Rayo como una apuesta y dentro de ese recorrido elige el Cádiz, un equipo en el que viene a a competir. Es un perfil del central que buscábamos, un central que pueda manejar la dos piernas. Estuvimos en contacto todo el verano, pero el mercado lleva a esto y en las últimas horas se acelera todo y se precipitan las operaciones. Estábamos pendiente de su situación y al final le convencimos de que era la mejor plaza para él. Él tenía ganas de venir y estar en el Cádiz", explicaba el lebrijano.

Pelayo Fernández, feliz por la apuesta de la entidad. "Agradecido por poder llegar a este gran club. Cuando el Cádiz contactó, no tuve dudas pero debía esperar porque llegué a disputar minutos en Liga y en Europa, pero cuando llegó el momento le dije a mi representante que la única opción era jugar en el Cádiz. Pudimos cerrarlo y muy agradecido. Pacha y Alvarito -ex cadistas en el Rayo- me ha hablaron muy bien del club y de la ciudad".

La idea del zaguero pasa por tener tener protagonismo en el césped. "Es una de las cosas por las que vengo. Creo que aquí en Cádiz voy a estar bien. El grupo es espectacular, similar a lo que tenía en Vallecas", añadiendo sobre las variantes de Garitano de apostar por cuatro o cinco defensores que "nunca he jugado en línea de cinco en ningun club que he estado, pero me encuentro cómodo en cualquier perfil".

Su apuesta por el Rayo. "Doy el paso para jugar en Primera, aunque era consciente que iba a un club con centrales con un gran recorrido. Cuando me dieron la oportunidad año pasado estuve bien, pero en verano se vio que era mejor coger minutos en otro equipo".

Ante la baja de Kovacevic -citado con la selección sub'21 de su país, Serbia-, Pelayo tiene opciones de acompañar a Iker Recio en el once que salga contra la Real Sociedad B. "No depende de mí ser titular en San sebastian. Ojalá". Y prefiere no hipotecarse de cara al futuro. "No pienso en la próxima temporada. Pienso en hacerlo bien con el Cádiz y tener un buen año. Cuando llegue junio valoraremos lo mejor para las tres partes".