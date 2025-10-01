La conexión con el ex del Cádiz CF Etta Eyong que va más allá del gol

El Cádiz CF se desprendió de Etta Eyong en la recta final del mercado de vearno de 2024 cuano fue traspasado al Villarreal pero se quedó con el 50% de los derechos económicos que le han supuesto un beneficio de 1,5 millones de euros y según el presidente, Manuel Vizcaíno, está abierta la posibilidad de que las arcas del club del Nuevo Mirandilla reciban más dinero en el futuro.

El delantero sobresalió en el filial del Villarreal en Primera Federación durante la campaña 2024-25, en la que marcó 19 goles más uno que hizo con el primer equipo. Hizo la última pretemporada a las órdenes de Marcelino García Toral y tras un verano de especulaciones sobre su futuro lo fichó el Levante. Antes de marcharse, marcó su último tanto en el conjunto de la Cerámica y ya lleva tres con su nueva escuadra.

El delantero del Levante Iván Romero explicó el miércoles 1 de octubre la buena sintonía que tiene con su compañero de ataque Etta Eyong tanto dentro como fuera del terreno de juego, donde entre los dos suman siete goles como levantinistas, y subrayó que con una mirada es suficiente para entenderse con el ariete camerunés.

Romero es con cuatro goles y junto a Etta el máximo goleador del Levante en esta temporada, pero el delantero camerunés marcó uno de esos tantos con la camiseta del Villarreal CF antes de fichar por el Levante y formar una sociedad letal con Iván Romero.

"Estamos siempre de broma y eso al final hace que en el campo se transmita y que con una mirada te entiendas. Él también es muy trabajador, eso ayuda al equipo y a mí en este caso que estoy a su lado. Trabajamos el uno para el otro, no hay egos y eso va a hacer que ambos mejoremos", comentó Romero a los medios en una rueda de prensa.

El delantero del Levante se mostró encantado con su rendimiento en este inicio de curso. "Estoy muy contento a nivel personal, llevo jugando todos los partidos de inicio y contando con muchos minutos. También estoy acertado con el gol. Contento por ayudar al equipo e intentar que esos números sean mejores para que sean muchas más alegrías para todos", dijo.

"Al final es una categoría más pero no hay que tenerle miedo a nada. Creo que con la ayuda de los que quedamos del año pasado y los nuevos que vienen con mucha hambre estamos haciendo un buen grupo y eso hace que las cosas nos estén yendo bien. Creo que me he adaptado bien a la categoría", aseguró.