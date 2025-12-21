Clasificación: el Cádiz CF acaba el año en zona de fase de ascenso

El encuentro entre el Cádiz CF y el Castellón clausuró la 19ª jornada de LaLiga Hypermotion y el fútbol en la categoría de plata en 2025. La competición se reanuda el primer fin de semana de enero de 2026 (visita a Riazor) con la ilusión en su pico más álgido después de la victoria (2-0) del conjunto amarillo en el estadio Nuevo Mirandilla.

El Cádiz CF saltó al césped ubicado en la novena posición una vez desarrollados todos los partidos excepto el que debía disputar contra la escuadra orellut. Tenía la oportunidad de dar un salto importante en la clasificación. Fue un duelo equilibrado que los locales sacaron adelante con una defensa a ultranza de su portería y acierto al contragolpe.

El triunfo en casa delante de la afición deparó consecuencias muy positivas. La novedad es que el Cádiz CF vuelve a las plazas de fase de ascenso a Primera División de la que había salido cuando sufrió aquella mala racha de seis capítulos consecutivos sin ganar. Salió de la zona de prvilegio en la 15ª jornada y cuatro envites después regresa una vez que la dinámia se vuelve positiva.

Así, el equipo entrenado por Gaizka Garitano disfruta de las vacaciones navideñas colocado en el sexto puesto con 30 puntos, siete menos que el líder, el Racing de Santander (37), y a cuatro del ascenso directo porque el segundo escalón lo ocupa la Unión Deportiva Las Palmas con 34. Los amarillos están a dos puntos del tercero y el cuarto (Deportivo de La Coruña y Almería con 32) y a sólo uno del Castellón, quinto con 31. Se mete de lleno en la pomada.

El Cádiz CF lucha por el premio gordo pero varios perseguidores están muy cerca. La tabla se aprieta hasta límites insospechados. Empata a 30 puntos con el Sporting de Gijón, séptimo, y dispone de una corta renta de uno sobre el Burgos (octavo) y el Ceuta (noveno), ambos con 29. El Málaga y el Córdoba están algo más lejos, los dos con cuatro puntos menos (26) en la décima y undécima posición. El Real Vallladolid se queda algo más atrás con 24 en la 12ª plaza.