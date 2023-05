Las cinco finales del Cádiz CF y los cinco duelos entre rivales directos que pueden ser decisivos

El Cádiz CF llega a la hora de la verdad que suponen las cinco jornadas finales de Liga en las que está en juego nada menos que la permanencia en Primera División.

El reciente partido contra el Atlético de Madrid, resuelto con una abultada derrota (5-1), era el último que podía permitirse el lujo de perder puntos sin poner toda la carne en el asador. A partir de ahora todos son finales sin un minuto de tregua, obligado a dar lo máximo en busca de victorias con las que poder cumplir el objetivo un año más. No habrá término medio cuando haya que hacer el balance: éxito o fracaso.

Con el Elche ya en Segunda de manera matemática desde la 33ª jornada, en principio son seis los equipos que están metidos hasta el cuello en la contienda por esquivar las otras dos plazas de descenso que aún no tienen propietario. Entre el 14º clasificado y el 18º hay sólo dos puntos de distancia y el 19º está a tres del 17º.

El conjunto amarillo se presenta a la recta definitiva de la temporada 2022/23 ubicado en la 15ª posición con 35 puntos, uno menos que el Almería, 14º con 36, y empatado con el Valladolid, en la 16ª también con 35. Valencia (17º) y Getafe (18º) están igualados a 34 y el Espanyol ocupa el penúltimo escalón con 31.

El Cádiz CF reside tres puestos por encima de la zona de descenso pero con un solo punto de ventaja. Eso quiere decir que ya no dispone del más mínimo margen de error si quiere seguir dependiendo de sí mismo.

Llegados a este momento del curso, caer a uno de los dos peldaños que conducen al infierno sería muy peligroso y elevaría el riesgo de bajar a la categoría de plata. Sólo hay que recordar el desenlace del pasado curso para comprobarlo.

El reto de los gaditanos es no pisar esos puestos del pozo para no tener que verse en una situación parecida a la de la pasada campaña, cuando se salvaron de milagro en el último capítulo después de no depender de sí mismos. Vencieron a domicilio al Deportivo Alavés pero fue el empate del Espanyol en Granada el que a la postre condenó al cuadro nazarí y salvó a los amarillos. Una moneda al aire que salió cara pero que es difícil que siempre caiga del mismo lado.

Restan cinco jornadas que se prevén dramáticas en las que se disputarán hasta cinco duelos entre rivales implicados hasta las cejas en la pelea por la salvación. Uno de esos encuentros afecta directamente a la escuadra entrenada por Sergio González, que se enfrentará al Valladolid en el estadio Nuevo Mirandilla el viernes 19 de mayo en el choque de la 35ª jornada. Una cita entre adversarios igualados que se antoja trascendental. El equipo anfitrión está abocado a dar un paso al frente con el inestimable aliento de la afición.

Decisivos pueden ser los dos partidos entre rivales directos programados en la penúltima hoja del calendario: Almería-Valladolid y Valencia-Espanyol. Y el último día del campeonato, si todavía hay algo por resolver, hay dos otros dos choques entre contrincantes que a día de hoy militan en la parte trasera: Espanyol-Almería y Valladolid-Getafe.

En ese capítulo final el primer fin de semana de junio, el Cádiz CF visitará al Elche con tres escenarios posibles: que ya tenga amarrada la continuidad en Primera, que necesite ganar o empatar para conseguirla o, el peor de los casos, que ya esté descendido.

Los amarillos encaran tres compromisos fuera y dos en su hogar en un esprint final de vértigo: visitan a Mallorca, Villarreal y Elche y reciben a Valladolid y Celta de Vigo.

Así es el calendario restante de los conjuntos que pelean por la permanencia:

JORNADA 34 (12-15 mayo)

Mallorca - Cádiz CF

Osasuna – Almería-Valladolid

Real Madrid – Getafe

Celta – Valencia

Valladolid – Sevilla

Espanyol – Barcelona

JORNADA 35 (19-21 mayo)

Cádiz CF – Valladolid

Almería – Mallorca

Getafe – Elche

Rayo Vallecano – Espanyol

Valencia – Real Madrid

JORNADA 36 (23-25 mayo)

Real Sociedad – Almería

Valladolid – Barcelona

Villarreal – Cádiz CF

Espanyol – Atlético de Madrid

Betis – Getafe

Mallorca – Valencia

JORNADA 37 (27-28 mayo)

Almería – Valladolid

Cádiz CF - Celta

Getafe - Osasuna

Valencia – Espanyol

JORNADA 38 (3-4 junio)

Elche – Cádiz CF

Espanyol – Almería

Betis – Valencia

Valladolid - Getafe