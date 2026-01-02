Cinco bajas del Cádiz CF para el partido contra el Deportivo y los dos nuevos jugadores en duda

El Cádiz CF afronta el domingo 4 de enero el encuentro contra el Deportivo de La Coruña (vigésima jornada de LaLiga Hypermotion) sin varios futbolistas que no pueden estar a disposición del entrenador.

El lateral derecho Iza Carcelén no se viste de corto el primer fin de semana del año 2026 al tener que cumplir un partido de sanción por acumulación de cinco amonestaciones. Bojan Kovacevic y Suso siguen fuera de combate por problemas físicos. El central fue operado de una rodilla en diciembre y aún tardará en volver a competir. El atacante sufre una lesión en el sóleo, según explicó el viernes Gaizka Garitano.

El entrenador dijo que el gaditano tiene "una lesión de sóleo, de las que más guerra dan", Contó que "se está recuperando bien, pero necesita tiempo".

El central Fali y el medio Joaquín González ya se ejercitan con el grupo, pero aún no están en condiciones de jugar. El técnico expuso la situación de ambos. “Vienen de recaídas y tenemos que estar atentos. Están entrenando de manera parcial con el grupo y evolucionan positivamente, pero siguen con molestias".

En la rueda de prensa que Garitano ofreció en la previa de la visita a Abanca-Riazor, fue preguntado por los recién llegados Jerónimo Dómina y Antoñito Cordero. El técnico dio alguna pincelada sobre las cualidades que atesoran ambos futbolistas: "Antoñito puede jugar en ambas bandas, tiene talento, gol, buen golpeo y mucha proyección. Jero es un delantero con movilidad y gol. Ambos están trabajando muy bien con el grupo”.

Los dos se hallan en un estado de forma óptimo pero no es seguro que puedan participar en el partido del domingo. No lo tienen fácil por trámites burocráticos pendientes de resolución. El entrenador explicó que el club está pendiente de la documentación para su inscripción, aunque confía en poder contar con ellos cuanto antes.