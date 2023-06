Chris Ramos cuenta los sueños que ha cumplido en el Cádiz CF

El jugador gaditano de la primera plantilla del Cádiz CF Chris Ramos atendió a los medios oficiales del club para realizar su correspondiente balance de la temporada 2022/23, que finalizó con la presencia del equipo amarillo un año más, el que será el cuarto consecutivo, en Primera División.

El delantero aterrizó en enero procedente del Lugo y cumplió el sueño de jugar en el equipo de su tierra, en el que había tenido un breve paso por la cantera. Chris Ramos contribuyó a la consecución del objetivo, por lo que la alegría es doble. Gaditano del Cádiz CF en Primera División. Como gaditano que es, sabe muy bien cómo dirigirse a la afición.

Balance de la temporada. "El balance muy bueno. Hemos conseguido el ansiado objetivo que teníamos todos, tanto equipo como todos los cadistas. Ha habido momentos buenos y momentos malos. De los malos hemos sabido salir bien y de los buenos, hemos sabido saborearlos y disfrutarlos".

El mejor momento. "El gol en el Villamarín (se estrenó como anotador en el conjunto amarillo) y el primer partido en casa (ante el Rayo Vallecano). Han sido muchos sueños cumplidos, uno detrás de otro y aún no me ha dado tiempo a asimilarlos. Cada vez que me pongo la camiseta o juego en casa es muy especial. Es una sensación que no se va ni se irá seguro".

El peor momento. "Somos un equipo que a pesar de haber encajado alguna derrota, hemos completado muy buenas semanas de trabajo con la mente puesta en el siguiente partido para conseguir la victoria. En ese aspecto no tengo mal momento. Quizás el peor haya sido el golpe en la rodilla frente al Valladolid que me ha impedido estar en las últimas jornadas".

Un mensaje a la afición. "A los cadistas no hace falta mandarles mensajes, esto lo llevamos en la sangre y estoy seguro de que aunque pase el tiempo y los años van a seguir así".