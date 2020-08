Chico Flores deja el Fuenlabrada y se plantea la retirada tras su positivo en Covid-19

El gaditano Chico Flores fue uno de los grandes damnificados del contagio masivo en el Fuenlabrada destapado justo antes de la disputa de la última jornada de liga en Segunda División. Un total de 28 miembros del club madrileño dieron positivo en Covid-19 durante su confinamiento en un hotel de A Coruña, siendo el central el más afectado por el virus al pasar cinco días ingresado en el hospital y llegando a temer incluso por su vida.

Pasado el tiempo, y con el conflicto generado por el aplazamiento del partido frente al Deportivo aún coleando, el futbolista ha roto su silencio para expresar mediante un comunicado su intención de abandonar, al menos por el momento, el fútbol en activo para dedicarse a su familia. Aunque no asegura que vaya a colgar aún las botas de forma definitiva, sí deja claro que necesita un descanso y que su futuro estará en el césped, ya sea jugando o en los banquillos.

En el comunicado difundido a través de las redes sociales Chico Flores explica que "después de este año tan largo y de pasar todo de Coruña, he decidido con la familia y personalmente parar, por lo menos de momento. El virus ha dado para mucho y seguirá dando, prácticamente no ha habido vacaciones para por disfrutar uno de los suyos, que es lo realmente importante en esta vida: el tiempo con los tuyos. Ha sido un año bastante largo, complicado, separado en tres ocasiones de mis críos por los confinamientos y ahora merecen más tiempo y atención, que es lo que me piden".

Continúa señalando que "pensaré detenidamente si volveré a jugar o no y, si no fuese así, me veréis en los banquillos, que es para lo que me estoy formando y preparando con muchas ganas e ilusión. Un bonito reto también por alcanzar y para el que me veo totalmente capacitado y preparado. Ser entrenador y seguir viviendo el fútbol desde el césped es algo inigualable y ojalá sea pronto y pueda ser otro bonito camino que recorrer".

Finalmente, el gaditano se despide del que ha sido su club esta última temporada. "A mis compañeros y a todas las personas que componen el club Fuenlabrada decirles que ha sido un enorme placer compartir este año con todos y a los que les deseo un buen año y un bonito futuro. A la afición, gracias por estar en todo momento en las buenas y en las malas, me he sentido muy querido desde que llegué y el sentimiento es mutuo, gracias por esa conexión especial. ¡Aquí abajo en el sur tenéis un amigo!", concluye.

A sus 33 años, Chico Flores plantea un punto y aparte en su carrera deportiva, quién sabe si un punto y final para su larga y exitosa trayectoria en el mundo del fútbol. Formado en la cantera del Cádiz CF, destacó en su paso por el filial del Barcelona y también en Primera División con el Almería antes de fichar por el Genoa italiano. Volvió a España para disputar un año en el Mallorca antes de marcharse al Swansea de la Premier League inglesa, club con el que ganó la Copa de la Liga en 2013. El Lekhwiya catarí, el Granada en Segunda División y el Rubin Kazan ruso han sido sus últimos clubes antes del regreso a la categoría de plata en las filas del Fuenla, la gran sorpresa del curso en LaLiga SmartBank.