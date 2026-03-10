El 'caso Ontiveros', una de las grandes tareas de Sergio en el Cádiz CF

Uno de los asuntos más espinosos que tiene sobre la mesa Sergio González afecta a Javier Ontiveros, uno de los jugadores que esta campaña estaba llamado a marcar la diferencia y que no lo ha hecho en el Cádiz CF. El nuevo técnico sabe que es un tema complejo porque la afición está muy molesta con el malagueño.

En la presentación de Sergio González salió a relucir el tema del extremo. El catalán abordó la situación de este futbolista recordando que ya lo tuvo a su cargo en el Real Valladolid y que sabe, de alguna manera, a lo que se enfrenta.

Actualmente el jugador se encuentra lesionado y su vuelta al césped queda a expensas de su mejoría, ya que camina ayudado por unas muletas tal y como se pudo comprobar en las instalaciones de El Rosal en el primer entreno bajo la dirección de Sergio.

"Lo tuvimos en Valladolid y lo conozco bien. Ahora está lesionado y tendremos que ver el alcance. Es un futbolista muy importante para el club y para el equipo. Va a depender un poco de esa lesión y de lo que él pueda soportar. Es un futbolista diferencial. Pero a día de hoy no sé cuándo va a poder estar", remataba el nuevo técnico del Cádiz CF, que necesita de todos para superar el momento tan malo que vive el equipo.

Los números del jugador natural de Marbella son muy discretos esta temporada. Ha jugado 15 partidos -solo seis como titular- sumando 647 minutos y un gol que anotó en la derrota ante el Burgos (1-3). De las seis titularidades, nada más que en una ocasión disputó el encuentro al completo. Comparando estas cifras con las de la campaña pasada, sale que hace un año a esta altura Ontiveros llevaba disputados 27 partidos y sumaba once goles, unos números que ayudaron a obtener la permanencia.