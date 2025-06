Cala da el número de jugadores que deben salir del Cádiz CF

Cádiz/El Cádiz CF activa el botón de la plantificación de la temporada 2025-26 una vez que ya no hay más partidos en la 2024-25. En el club tienen claro que se van a producir numerosos movimientos en la plantilla durante el mercado de verano.

El diseño del nuevo proyecto pasa por una reconstrucción del plantel que ya ha comenzado. De hecho, el secretario técnico del Cádiz CF, Juan Cala, y el entrenador, Gaizka Garitano, se reunieron el lunes 2 de junio con jugadores para comunicarles la idea que tiene club sobre ellos. Garitano ya había anunciado ese encuentro días atrás.

El ex futbolista del equipo amarillo, ahora propietario del Atlético Sanluqueño e integrado en la dirección deportiva de la entida cadista, pasó por los micrófonos de Radio Marca Cádiz y contó que el plan "es agresivo porque hay muchos jugadores con contrato y tenemos que buscar una solución". Vaticinó "un verano largo porque va a ser una revolución profunda".

Cala informó de que "nos hemos sentado uno por uno con todos los jugadores y ellos ya saben la posición del club. Saben mi opinión y la de Gaizka Garitano". No entró en nombres de jugadores con los que el club no cuenta, entre otras cuestiones para no devaluarlos. "Vamos a trabajar y los hechos irán marcando lo que estamos haciendo. Estoy muy ilusionado, creo que estamos haciendo cosas muy diferentes. Es un mercado bastante largo".

La idea es que salgan "nueve, diez u once jugadores", señaló el secretario técnico antes de matizar que "luego hay distintas situaciones. Puede pasar que le comuniquemos a un jugador que debe salir y luego jugador llega (a la pretemporada) de otra forma. Por eso mismo, no podemos señalar a ninguno. A lo mejor de esos diez hay tres que llegan en otras circunstancias y convencen a la dirección deportiva y al entrenador".

"El cambio es necesario y se le ha transmitido a cada uno de ellos. Yo creo que llegaremos a un acuerdo con cada uno de ellos", concluyó Cala.