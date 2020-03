La situación del Cádiz CF tras la suspensión de la Liga

La pregunta que corre por todas partes es ¿qué sucedería si no se pudiese reanudar la competición y la Liga acabase después de 31 jornadas, con 11 por delante sin la posibilidad de disputarse? ¿Sería el Cádiz CF campeón de Segunda División A y por tanto conseguiría el ascenso a Primera? La respuesta no es sencilla porque no la hay.

La opción de que termine el campeonato no es algo que contemplen ahora mismo LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). La paralización es en principio por un par de semanas a la espera de la evolución de las medidas que se están aplicando para tratar de atajar la propagación del coronavirus.

¿Pero si la cosa va a más? El reglamento de la Real Federación Española de Fútbol recoge en su artículo 188, referido a la alteración de las competiciones y de los periodos de inscripción, que "en caso de fuerza mayor o circunstancias excepcionales, la RFEF podrá suspender total o parcialmente las competiciones, así como prorrogar o reducir los períodos de inscripciones, en coordinación, en su caso, con la Liga Nacional de Fútbol Profesional, cuando así resulte legalmente oportuno".

En ningún caso contempla cómo quedaría el torneo en el caso de la suspensión total. En ese supuesto, hay un vacío en el reglamento. Tendría que haber un consenso entre la RFEF y La Liga. ¿Podría subir a Primera el Cádiz en ese caso? El club podría exponer su primer puesto como argumento para dar el salto de categoría, pero hay otros clubes que mantendrían otra postura.

Los equipos colocados en puestos de descenso (de Primera a Segunda A y de Segunda A a Segunda B) en el caso de tener que perder la categoría con numerosas jornadas que no llegarían a disputarse, pondrían el grito en el cielo al no tener posibilidad de jugar los partidos restantes en busca de la permanencia. Los de arriba y los de abajo, cada club defendería sus intereses.

Se podría dar la situación de que no hubiese no ascensos ni descensos. En ese supuesto, el trabajo de 31 jornadas (en la división de plata) se volvería inservible. ¿Casi toda la temporada el Cádiz CF en el liderato para nada?

La alternativa que podría cobrar más fuerza es la de prolongar la Liga más allá del 24 mayo, fecha inicial de la última jornada en Segunda A. Cuando se reanude la competición, el calendario podría apretarse y duplicar el número de jornadas por semana (miércoles y domingo) para recuperar el tiempo, además de exprimir el mes de junio para jugar los partidos pendientes. En ese último caso, LaLiga tendría que buscar días para la disputa de la fase de ascenso.

Si el mes de junio no diese para completar la competición oficial, se podría dar la situación de excepcional de prorrogar la temporada durante julio, dar por válidos los contratos jugadores y entrenadores durante ese mes y retrasar el arranque de la campaña 2020/21. Esa medida se llevaría por delante la Eurocopa, que podría no celebrarse.

Sobre el desenlace de la temporada, el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, dijo el jueves que "las prioridades son las personas. Si las mismas personas disputan una competición u otra no hay diferencia, es necesario que buscar una fórmula de puntuación. Si la UEFA trata de terminar las competiciones lo hará garantizando la salud".

Rubiales comentó que "se tomarán medidas en proporción. Si todo cambia a mejor tomaremos decisiones para que se jueguen todos los partidos. Por ahora no barajamos de jugar en verano. Las medidas serán a nivel internacional y es un asunto complejo".

El presidente de la Federación dijo que "es importante trabajar en todos los escenarios y no crear incertidumbre". Anunció que el 25 de marzo "tomaremos más decisiones y depende del nivel de dificultad así irán encaminadas las decisiones".

De momento, el Cádiz CF toma medidas. El club suspende los entrenamientos de la cantera y el primer equipo modifica su plan aunque seguirá trabajando para mantenerse en forma.