Cádiz-Osasuna: resultado, resumen y goles del partido de Liga (2-3)

El Cádiz CF cosechó su primera derrota del campeonato frente al Osasuna en el Nuevo Mirandilla (2-3). Los amarillos lograron adelantarse en dos ocasiones en el marcador y otras tantas igualó el conjunto navarro, que se llevó el premio a su insistencia en el 95 con el tanto definitivo del central David García.

La presencia de Iza Carcelén en el mediocentro junto a Alarcón era la principal novedad en el once del Cádiz, con Álex Fernández acompañando a Negredo en punta y Lozano en banda izquierda. La apuesta no tardó en funcionar y, pese al dominio territorial de Osasuna, el conjunto amarillo logró adelantarse en una jugada made in Cervera. Salvi condujo la contra por la derecha, Negredo atrajo a los centrales y Álex Fernández apareció por el centro para batir a Sergio Herrera.

Los visitantes controlaban el balón pero no encontraban la manera de hacer daño a los locales, que salían veloces a la contra a la menor oportunidad con Salvi como estilete. Conan Ledesma también hizo méritos en esta primera mitad, evitando el gol de Kike García con una gran estirada. Los últimos minutos previos al descanso sí fueron de agobio para los de Cervera, pero la superioridad de Osasuna no se plasmó en el marcador.

A la vuelta de vestuarios se mantuvo la misma dinámica, hasta que la insistencia de los de Arrasate tuvo premio: en el 56 el VAR avisó al colegiado de un penalti por manos de Akapo que Kike García se encargó de convertir. Pero apenas tres minutos después una acción similar en área osasunista dio al Cádiz la oportunidad de adelantarse de nuevo también desde los once metros. Álex Fernández completó su doblete y devolvió la ventaja a los amarillos en un visto y no visto.

Sin embargo el conjunto navarro no bajó el ritmo y apretó de lo lindo en busca del empate, que casi logra Kike García con un disparo que repelió el poste izquierdo de Ledesma. Los de Cervera se atrincheraron en su área para defender el triunfo… que se terminó escapando primero por otra mano, en esta ocasión de Cala. No hizo falta ni el VAR para que Cordero Vega señalara el punto fatídico y Roberto Torres engañó a Conan para poner el 2-2 en el marcador en el último minuto del tiempo reglamentario.

Y si el Cádiz salvó un punto en el 95 frente al Levante, esta vez tocaba irse de vacío en el mismo minuto por el tanto de David García, que premiaba el empuje de los visitantes a lo largo de todo el encuentro. El cabezazo del central en el segundo palo fue la puntilla para los de Cervera, que siguen sin conocer la victoria esta temporada.

Vídeo del Cádiz-Osasuna

Resultado del Cádiz-Osasuna