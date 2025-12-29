El Cádiz CF vuelve el martes a los entrenamientos con una duda y una novedad

Arranca la semana de transición entre 2025 y 2026 que supone el retorno del campeonato liguero y la vuelta a los entrenamiento del Cádiz CF después de ocho días de vacaciones tras el parón de la competición durante el periodo navideño.

El conjunto amarillo tiene previsto regresar al trabajo el martes 30 de diciembre con la mente puesta en la última visita de la primera vuelta que le lleva hasta Abanca - Riazor para enfrentarse al Deportivo de La Coruña el domingo 4 de enero (desde las 21:00 horas).

El cuerpo técnico que encabeza Gaizka Garitano ha organizado cinco sesiones para preparar el encuentro ante la escuadra gallega, rival directo en la contienda por el ascenso. Todas son en horario diferente en una semana atípica. Hay un entrenamiento especial, el del viernes 2 de enero en el estadio Nuevo Mirandilla con entrada libre para los aficionados que quieran ver cómo trabajan los jugadores.

A la espera del desarrollo de la semana, todo hace indicar que Garitano seguirá apostando por el bloque que está obteniendo buenos resultados en los últimos compromisos (tres victorias en los cuatro envites más recientes).

La principal duda está en el lateral derecho. Iza Carcelén debe cumplir sanción por acumulación de cinco amonestaciones y Alfred Caicedo no entró por lesión en la convocatoria del duelo frente al Castellón. Si el ecuatoriano no llega a tiempo a la próxima cita, el canterano Juan Díaz podría tener una nueva oportunidad después de disputar los 90 minutos del partido contra el Andorra correspondiente a la 12ª jornada.

Es posible que la gran novedad sea la presencia del delantero Jerónimo Dómina al menos en las sesiones a partir del 1 de enero cuando ya pertenezca formalmente al conjunto amarillo tras acabar contrato con la Unión Santa Fe el 31 de diciembre.

El plan de trabajo del Cádiz CF para esta semana es el siguiente:

Martes 30 de diciembre: entrenamiento en El Rosal a las 12:15 horas

Miércoles 31: entrenamiento en El Rosal a las 10:30

Jueves 1 de enero: entrenamiento en El Rosal a las 11:15

Viernes 2: entrenamiento en el estadio Nuevo Mirandilla a las 10:15 (puerta abierta)

Sábado 3: entrenamiento en la Ciudad Deportiva del Deportivo a las 19:00

Domingo: partido contra el Deportivo en Abanca - Riazor (21:00).