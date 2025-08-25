El Cádiz CF se toma un respiro antes de entrar a fondo en el partido contra el Albacete

El Cádiz CF arranca del calendario la hoja del encuentro frente al Leganés y se centra en la siguiente cita de LaLiga Hypermotion. Después de conseguir un valioso empate (1-1) en Ontime Butarque, el conjunto amarillo traslada la mirada al partido contra el Albacete correspondiente a la tercera jornada que se disputa el domingo 31, el último día del mes de agosto, en el estadio Nuevo Mirandilla.

La preparación del encuentro contempla un intenso plan de trabajo aunque, antes de entrar a fondo, la plantilla cadista se toma dos días de descanso. El equipo detiene su marcha y se toma un respiro que le sirve para coger impulso de cara al compromiso que afronta en su feudo con el objetivo de la victoria. Con nueve días de distancia entre un partido y otro, hay tiempo para todo.

El plantel descansó el domingo 24 y también lo hace el lunes. El cuerpo técnico ha programado cinco entrenamientos para preparar el duelo contra la escuadra castellano-manchega. El equipo tiene previsto ejercitarse en la Ciudad Deportiva de El Rosal el martes y el miércoles a partir de las 10:00 horas. La sesión del jueves se traslada al estadio (también a las 10:00), algo habitual cuando al Cádiz CF le toca ejercer de anfitrión el fin de semana.

Gaizka Garitano y sus jugadores se entrenan el viernes y el sábado en El Rosal (a la misma hora que en días anteriores) en las dos últimas sesiones antes del partido ante el Albacete, el último antes del cierre del mercado de fichajes. Todas las sesiones de la semana se desarrollan a puerta a cerrada.