Cádiz CF: Silencio total ante el fracaso de la cantera

'Aquí no ha pasado nada' o 'Aquí huele a muerto'. Como el título de una película que mezcla drama y humor con alta dosis de irresponsabilidad. Así parece que anda la cantera del Cádiz CF cuando va camino de cumplirse tres semanas de los cuatro descensos que presentan la peor calificación en el último medio siglo. Pasan los días y la sensación es que se ha establecido una obligada 'ley del silencio', hasta el punto que por más vueltas que se les dan a las redes sociales del club, por ningún lado aparece que han perdido la categoría cuatro equipos. Curiosamente el Villanovense fue el último equipo del grupo 4 de Segunda Federación en descender -vía play-out, a manos del Real Madrid C-, y pocas horas después de ese hecho consumado, subió un comunicado a sus redes sociales pidiendo "perdón" y anunciando empezar a trabajar para recuperar la categoría perdida.

Después del desastre absoluto en materia de resultados -por ende en la formación-, las cosas siguen igual de mal en el Cádiz CF Mirandilla, en el Cádiz C Balón (el histórico Balón de Cádiz), en el juvenil B y el juvenil C. Y es así porque todos estos conjuntos están condenados a jugar la próxima temporada una categoría por debajo de la que ostentaban esta campaña. Si eso no afecta a la formación...

Camino de los 21 días, solo queda la protesta del cadismo por esto y todo lo demás que está llevando a límites insostenibles tener sentimientos en amarillo y azul. Una temporada que no hay por dónde cogerla. Una gestión de los profesionales y de las promesas que, en casi todos los casos, es un absoluto desastre que lleva al fracaso.

Lo peor no queda en ese silencio, ya que por las galería, pasillos, aparcamientos y los despachos de las instalaciones de El Rosal, llegan con fuerza rumores que apuntan a la entrada de 'las rebajas', que buscan una reducción de salarios en empleados e integrantes de los equipos del fútbol base, así como cambios en las condiciones que vinculan laboralmente a esos trabajadores con el Cádiz CF.

Con mayor o menor salario, nada se sabe de la temporada 2025/26 ni del músculo que tendrá la entidad para mantener en las mismas condiciones a todos los equipos que tiene a su cargo. No cabe duda que más pronto que tarde se sabrá el nuevo camino que tomarán los acontecimientos, y se conocerá cómo será el Cádiz CF del filial hacia abajo.