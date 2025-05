Historia sonrojante que lleva la rúbrica del Cádiz CF

Los datos son incuestionables y sirven para deducir las consecuencias derivadas de un hecho. Es un hecho el fracaso rotundo, histórico y sonrojante de la cantera del Cádiz CF. Son datos evidentes que cuatro equipos han perdido la categoría mientras los estamentos federativos no digan lo contrario o el club se maneje en una 'jugada de despacho' que otros afectados no van a tolerar. Y es una consecuencia incuestionable el batacazo de la gestión en cantera que encabeza, por encima de todos, Manuel Vizcaíno, la peor en los últimos 52 años.

Nunca antes cuatro equipos del fútbol formativo del Cádiz CF habían descendido en una misma temporada. El Cádiz Mirandilla, el Cádiz C Balón, el Cádiz B juvenil y el Cádiz C juvenil bajan una división con todo lo que ello supone; en el caso del Cádiz C Balón y del juvenil C es por arrastre de equipos propios y ajenos que tienen por encima en el escalafón y en la división perdida.

Formar jugadores en una categoría inferior a la que tenían esos cuatro equipos en la presente temporada no tiene nada de favorable, absolutamente nada por mucho que se trate de justificar lo injustificable. Cuatro descensos de esta importancia es un registro para que los responsables se refugien en la 'cueva'. Y es que desde 1973, cuando federativamente comenzó a competir el Cádiz B -ahora denominado Cádiz Mirandilla-, no se había producido una debacle de este calibre.

Lo que viene sucediendo con el primer equipo ya es una cuestión peliaguda, si bien lo de los otros dos conjuntos séniors y los dos juveniles viene a enturbiar todavía más la muy mala gestión. Vizcaíno ha comentado en diversas ocasiones esta campaña que la cantera es responsabilidad de Rafael Contreras, por lo que habrá que esperar a saber si eso es verdad del todo o el caos por lo sucedido se traduce en un 'lanzamiento de basura' de un despacho a otro si ninguno de ellos quieren cargar con esta ‘mochila’.

Es un hecho que lo que acaba de pasar en el fútbol base del Cádiz CF es el peor dato en algo más de medio siglo, que no es poco. No cabe duda que también es una forma de hacer historia pero en este caso, la peor posible.