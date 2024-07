El Cádiz CF sigue teniendo un viejo problema

El Cádiz CF avanza en la pretemporada con entrenamientos que adereza con encuentros amistosos para ir adquiriendo el ritmo adecuado con vistas al comienzo oficial de la campaña 2024-25 programado para el próximo 16 agosto con el duelo contra el Real Zaragoza en el estadio Nuevo Mirandilla.

El conjunto amarillo se va probando con partidos que sirven para ahondar en la preparación. De momento lleva cuatro compromisos que fueron de menor a mayor dificultad. Goleó al Barbate (0-5) y empató (0-0) ante el Blackpool inglés, y en el Trofeo Sanlúcar gastronómica disputado el pasado viernes 27 de julio perdió (1-0) frente al Atlético Sanluqueño y firmó tablas (0-0) contra el Córdoba en dos partidos de 45 minutos cada uno. El cuadro cordobés, recién ascendido, será uno de sus 21 rivales en Segunda.

El envite ante el Barbate, debido a la entidad de un rival amateur recién ascendido a Primera Andaluza, no permite un análisis. Los demás adversarios, de mayor exigencia, sí sirvieron para medir a un equipo amarillo que, como es lógico, aún debe mejorar mucho para afrontar el curso con el objetivo del ascenso a la máxima categoría del balompié español.

No dejan de ser ensayos. No es momento de exigir aunque no estaría de más un poco de sensaciones óptimas. Lo cierto es que, más allá de la cita con el cuadro barbateño que no vale como referencia, el Cádiz CF de momento no ve puerta. La situación sería preocupante si la Liga ya estuviese en marcha o a punto de arrancar, pero el cerocerismo actual puede servir de aviso. Hay margen de tiempo para mejorar la efectividad en el remate. Hay nñas ensayos por delante hasta que llegue la hora de la verdad. El primer paso es generar ocasiones. Creó pocas ante el Sanluqueño y algunas ante el Córdoba sin el necesario acierto.

La escasez de gol es un problema que se ha ido agravando durante el reciente recorrido de cuatro años en Primera del cuadro gaditano. Fue de más a menos hasta llegar a una cifra muy baja en su última campaña que le costó el descenso a Segunda. La temporada 2020-21 la acabó con 36 tantos. Fue su número más alto. En la 2021-22 se quedó en 35. La 2022-23 la cerró con 30 dianas. Y en la 2023-24, la peor de todas, tocó fondo con sólo 26. En la dos últimas fue el menor anotador.

La realidad a día de hoy es el conjunto amarillo sigue sin gol. Un viejo problema para el que el nuevo técnico tendrá que buscar una solución más pronto que tarde. Paco López encara la misión de guiar a su equipo a que encuentre el camino a portería.

La plantilla anda escasa de efectivos en ataque. Cuenta a día de hoy sólo con dos delanteros del primer equipo: Chris Ramos y Roger Martí. Se marcharon Maxi Gómez, Juanmi y Sergi Guardiola. Todo apunta a que, salvo sorpresa, llegará algún ariete más antes de que el mercado de verano eche el cierre a finales del próximo mes de agosto. El gol es indispensable para optar al regreso a la élite del fútbol español.