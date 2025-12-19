El Cádiz CF sigue su puesta a punto con Ontiveros cada vez más entonado

Javier Ontiveros se encuentra de enhorabuena porque está completando otra semana en materia de entrenamientos con el primer equipo del Cádiz CF. El atacante parece que empieza a dejar atrás los problemas de pubis que le han tenido fuera del equipo y le llegaron a privar de poder entrenar con cierta regularidad.

Gaizka Garitano, antes del último parón del jugador, reconoció en su momento que este trabajaba a buen ritmo unos días mientras que otros no podía ejecutar un trabajo normal. La consecuencia primera fue perder la titularidad y que solo apareciera por el césped a lo largo de las segundas partes.

Pero desde la semana pasada las cosas fueron cambiado para el futbolista marbellí y pudo meter la cabeza en la convocatoria para estar en Zaragoza. Le falta dar ese otro paso que le incluya en la dinámica de encuentros para volver a tener protagonismo en el Cádiz CF.

Sin embargo, Ontiveros tira de ambición y su deseo es apretar al máximo para recuperar un lugar en las alineaciones, que es donde se le espera a tenor de que es un futbolista diferencial. La lucha será grande hasta desbancar a un compañero de la zona de ataque.