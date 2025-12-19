El Cádiz CF renueva a un canterano internacional y otro está a un paso del Real Madrid

El Cádiz Club de Fútbol anuncia que ha alcanzado un acuerdo para la renovación de Aitor García, guardameta de la cantera, que amplía su vinculación con la entidad amarilla hasta la temporada 2028-29.

Nacido el 23 de junio de 2009 en Jerez de la Frontera, Aitor García (16 años) se incorporó al Cádiz CF en edad cadete, procedente del Sevilla FC. Desde su llegada, su evolución ha sido constante, destacando por su crecimiento deportivo y personal dentro de la estructura de la cantera amarilla.

En la presente temporada, el portero milita en el Juvenil A, donde se ha consolidado como un fijo en las alineaciones, rendimiento que le ha permitido dar un paso más en su progresión al participar de manera habitual en la dinámica del primer equipo, poniéndose a las órdenes de Gaizka Garitano en diversas sesiones de entrenamiento.

A nivel internacional, Aitor García cuenta además con experiencia en las categorías inferiores de la selección española, habiendo formado parte del combinado sub-17, un reconocimiento a su proyección y al trabajo desarrollado en la cantera del club.

Con esta renovación, que extiende su contrato por lo que resta de la presente temporada y tres campañas más, desde el el Cádiz CF resaltan que "refuerza su apuesta por el talento de la cantera y asegura la continuidad de uno de los guardametas con mayor proyección del fútbol base cadista".

Por otro lado, otro canterano del equipo amarillo podría salir en breve con destino al Real Madrid. Merino informa de que el conjunto blanco está interesado en el lateral derecho de 17 años Guille González, que hace poco renovó con la entidad cadista por cuatro temporadas y es una de las firmes promesas de la cantera, a la que se unió en edad alevín. Milita en el Juvenil A aunque ya ha debutado en el Cádiz Mirandilla.

El Real Madrid estaría interesado en la inmediata incorporación del joven futbolista jerezano (el próximo mes de enero) y hay contactos entre ambos clubes. La clave radica en la cuestión económica. El acuerdo, de materializarse, podría pasar por un montante que giraría en torno al medio millón de euros que el club de la capital de España abonaría a la entidad cadista.