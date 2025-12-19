Cádiz CF - Castellón: ausencia de un jugador importante que está en la Copa de África con un ex del equipo amarillo

La última jornada del año, la 19ª de LaLiga Hypermotion 2025-26, depara un interesante enfrentamiento entre el Cádiz CF y el Castellón en el estadio Nuevo Mirandilla la noche del domingo 21 de diciembre (a partir de las 21:00 horas). Se ven las caras dos escuadras que a día de hoy, en la recta final de la primera vuelta, están metidas en la pelea por el ascenso que quieren seguir creciendo.

Los pupilos de Gaizka Garitano regresan a su terreno tras vencer (1-2) al Real Zaragoza en el Ibercaja Estadio el pasado fin de semana. El conjunto entrenado por el el ex cadista Pablo Hernández ejerce de visitante seis días después de doblegar en su feudo (3-1) al Mirandés.

El cuadro castellonense se presenta en territorio gaditano sin uno de los futbolistas más importantes debido a la coincidencia del encuentro con la Copa de África que se desarrolla en Marruecos entre el 21 de diciembre y el 18 de enero. El Cádiz CF se libró de quedarse por un tiempo sin Moussa Diakité al no ser citado por Mali. Su rival sí se ve afectado.

El extremo Brian Cipenga (27 años) es uno de los referentes ofensivos del equipo albinegro, en el que acumula esta temporada una docena de partidos de Liga (más de 900 minutos) y cuatro goles. No pudo participar en el anterior choque de su equipo porque estaba concentrado con la República Democrática del Congo tras haber sido convocado por la selección de su país para participar en el torneo que se celebra a mitad de campaña. El combinado congoleño forma parte del grupo D en el que se medirá a Benín, Senegal y Botsuana. Pasan a la siguiente fase los dos primeros clasificados de cada grupo.

Cipenga comparte vestuario con un ex jugador del Cádiz CF. Theo Bongonda (30 años) perteneció al equipo amarillo en el curso 2022-23, en Primera División, con un balance de 32 encuentros oficiales (más de 2.000 minutos), cuatro goles y la contribución a la permanencia. El extremo fue traspasado al Spartak de Moscú por 7,5 millones de euros. En el cuadro ruso recorre su tercera temporada.