El Cádiz CF no ha visto todavía al verdadero Sergio Ortuño

El premio al esfuerzo. Es la sensación que tiene Sergio Ortuño, centrocampista del Cádiz CF, cuando se refiere a su etapa en el equipo desde su llegada el pasado verano procedente del Eldense. Un periodo que no ha sido fácil pero que ahora aporta buenos resultados en lo personal.

El pivote cadista atendió este martes a los micrófonos de Radio Cádiz. Sobre su inicio de temporada, el centrocampista reconoció que le costó un poco adaptarse. "Cuando llegas a un sitio nuevo siempre se requiere un periodo de adaptación y a mi en pretemporada me costó un poco hacerme a lo que pedía en mister".

Además el jugador del Cádiz CF agradeció la confianza que el mister ha puesto en él. "A base de trabajo y de compromiso el mister vio que podía contar conmigo y creo que lo he aprovechado bastante bien", explicaba Sergio Ortuño, agregando sobre su estado de forma actual, el centrocampista añadió que "se está acercando a su mejor versión" y espera seguir creciendo. "Estoy muy a gusto y espero que las cosas sigan saliendo bien".

Sergio Ortuño no quiso dejar pasar la oportunidad de poner en valor el cambio de la situación que todo el conjunto amarill ha conseguido hacer. "El equipo ha sabido rehacerse en un momento bastante complicado".