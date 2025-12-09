El Cádiz CF premia la excelencia académica

Durante el almuerzo de Navidad celebrado el martes 9 de diciembre en el resturante Calachica, el Cádiz Club de Fútbol ha reconocido la excelencia académica y el esfuerzo de sus jóvenes futbolistas de la cantera, destacando no solo su rendimiento deportivo, sino también su compromiso en los estudios.

Entre los galardonados masculinos se encuentran Izan Urbina, del Alevín B; Pablo Periñán, del Infantil B; Mario Tinoco, del Infantil B; y Adrián Morgado, del Cadete B, Emilio García, del Juvenil B. En la categoría femenina, los reconocimientos recayeron en Encarni Picardo (Femenino), Virginia Torres (Cadete Femenino), Lucía Torres (Senior B), Blanca García (Senior B) y Ángela Gavira (Senior B). Finalmente, Alberto Gil, del equipo Genuine, también fue homenajeado por ser el primer chico con síndrome de down en llegar a la Guardia Civil.

Desde el Cádiz CF destacan que estos jóvenes representan los valores de constancia, dedicación y superación que el club fomenta dentro y fuera del terreno de juego.

El acto también sirvió para poner en valor la labor de todos los trabajadores y colaboradores de la entidad, quienes contribuyen al desarrollo integral de los jugadores de la cantera y al crecimiento del club en general.

El evento concluyó con un ambiente festivo y de convivencia, celebrando los logros académicos y deportivos de los jóvenes cadistas, así como el espíritu de unidad que caracteriza al Cádiz CF.