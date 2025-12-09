El Cádiz CF celebra su comida de Navidad: "Lo mejor está por llegar"

El Cádiz CF celebró el martes 9 de diciembre su ya tradicional comida de Navidad, un encuentro anual que reunió a jugadores, cuerpo técnico, directiva y empleados del club en el restaurante Calachica, uno de los espacios más emblemáticos de la capital gaditana.

El almuerzo supuso un punto de convivencia, agradecimiento y balance del año deportivo y social que cierra la entidad cadista. Antes del inicio del menú navideño tuvo lugar un pequeño acto institucional en el que se reconoció la labor del personal del club durante la presente temporada.

Entre los momentos más destacados del encuentro se incluyó la entrega de una distinción especial a Manuel Ceballos "Yaky", delegado del Alevín , por su trabajo diario al servicio del club. Durante la celebración también se dedicó un breve homenaje a Daniel Claures, que tras muchos años en el Cádiz CF, se jubila, aunque continuará ligado al club, como anunció.

Asimismo, se puso en valor el compromiso de todos los trabajadores que contribuyen al crecimiento deportivo e institucional del club tanto dentro como fuera del terreno de juego. Quique González, responsable de metodología, recibió un galardón tras 25 años ininterrumpidos en el club. Quique tuvo unas palabras de agradecimiento a los presentes: "Super orgulloso de este tiempo, de haber encontrado a gente que ha sentido mucho este club. Como dice el "slogan": lo mejor está por llegar". Quiso despedirse con unas palabras hacia su parcela, la cantera: "Muchas gracias a todos, especialmente a la cantera, lo que más ilusión me hace es ver cómo jugadores y cuerpo técnico de la cantera llegan al primer equipo".

El cierre del acto corrió a cargo del presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, quien expresó: "Es el acto del que más orgulloso me siento. Aqui se demuestra que somos una piña y todos somos necesarios". Finalizaba su intervención con un mensaje a los presentes: "Desearos una feliz navidad a toda la familia del Cadiz CF, tened por seguro que lo mejor está por llegar".

Tras las intervenciones, la plantilla y el resto de asistentes compartieron una jornada distendida marcada por la convivencia, el ambiente festivo y el deseo común de cerrar el año con ilusión y nuevas metas para el futuro.