El Cádiz CF podrá hacerse con Roger Martí si supera un escollo económico

El Cádiz CF anda atareado en el mercado invernal con la intención de reforzar la plantilla con vistas a la segunda y decisiva parte de la temporada 2022/23, en la que estará en juego la permanencia a Primera División.

Hay al menos dos posiciones que el club pretende apuntalar antes de que finalice el mes de enero: el centro de la defensa debido a los problemas físicos que sufren varios jugadores de esa posición y la delantera tras la salida de Lucas Pérez con destino al Deportivo el pasado 31 de diciembre.

Son varias opciones que maneja la entidad cadista para apuntalar la delantera y una de ellas se concretará en el aterrizaje de un jugador.

Entre los nombres que suenan, sobresale el de Roger Martí. El ariete fue una aspiración del conjunto amarillo el pasado verano tras el descenso del Levante (equipo en el que militaba) en Segunda División, pero finalmente recaló en Elche.

El jugador nacido en Torrent (Valencia) hace 32 años (los cumplió el pasado 3 de enero) no está realizando una buena campaña en el cuadro franjiverde, con el que no ha anotado un gol en la Liga. LLeva sólo dos, los que ha firmado en la Copa del Rey en el duelo ante L'Alcora, un rival de menor entidad. En el encuentro frente al Cádiz CF disputado el pasado 16 de enero cuajó una la mala actuación.

Roger no ha cuajado en el Elche. El futbolista estaría por la labor de cambiar de aires en invierno y unirse al Cádiz CF, que estaría encantado de contar con sus servicios como ya intentó en el mercado estival. En el club consideran que de amarillo podría recuperar su mejor versión.

El problema no es deportivo sino económico, como suele suceder en multitud de ocasiones. El Elche pagó al Levante tres millones de euros por el fichaje del atacante, que firmó hasta el 30 de junio de 2026, y quiere recuperar la inversión. Está dispuesto a dejar salir a un jugador al no estar satisfecho con su rendimiento, pero no sin una contraprestación económica.

El Cádiz CF juega con el tiempo a la espera de que el paso de lo días, cuando se acerque el 31 de enero (fecha en la que el mercado echa el cierre), el club alicantino puede rebajar sus pretensiones económicas y de esa manera pueda ser factible que Roger Martí se una al proyecto amarillo.

Una cesión (con o sin opción de compra) o un fichaje podrían ser la solución. El Cádiz CF ya pagó el club ilicitano el 31 de enero del año pasado por la contratación de Lucas Pérez.