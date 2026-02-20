El Cádiz CF pelea por evitar una situación vergonzosa

El Cádiz CF se complica la vida justo cuando debía dar un paso adelante. La segunda vuelta está considerada como la parte más importante de cada temporada porque es cuando se deciden las posiciones definitivas y el equipo amarillo se ve obligado a amoldarse a la nueva realidad lastrado por un frenazo inesperado después de la gran recta final que hizo en el primer periodo.

Los de Gaizka Garitano pasan de ocupar una posición óptima (la sexta) para luchar por el ascenso en el ecuador del campeonato a caerse de manera súbita en los albores del segundo tramo. En sólo cinco episodios ha bajado cinco escalones y desde la undécima plaza a poco puede aspirar más allá de la permanencia salvo que demuestre lo contrario en compromisos venideros. Con 35 puntos, le quedan 15 para llegar a los 50 que en teoría son necesarios para sellar la continuidad en la categoría de plata.

El problema para el cuadro gaditano es el retroceso que sufre en los coletazos iniciales en la segunda mitad de la competición. Ha sumado un solo punto de 15 en cinco encuentros con una secuencia de cuatro derrotas seguidas (contra Albacete, Granada, Huesca y Almería) y el reciente empate a uno en el terreno del Burgos.

El Cádiz CF deja de ganar y sin victorias no sólo no es posible aspirar al premio gordo sino que además existe el riesgo de coquetear con el descenso si no reacciona con inmediatez. La próxima cita es con la Real Sociedad B el lunes 23 de febrero en el estadio Nuevo Mirandillla en el cierre de la 27ª jornada de LaLiga Hypermotion.

El equipo amarillo trata de volver a la buena senda lo antes posible. Hay cuatro escuadras que aún no conocen el triunfo en la segunda vuelta y una de ellas es el Cádiz CF. Las otras tres son la Cultural y Deportiva Leonesa, la Unión Deportiva Las Palmas y el Real Zaragoza.

La pregunta es cuál será el último conjunto en conseguir la victoria después del ecuador de la campaña 2025-26. El Cádiz CF afronta una nueva oportunidad en casa para limpiar esa mancha que tanto le está afectando. Compite con otro tres para evitar la vergüenza que supondría ser el último en lograr tres puntos en un solo partido. Este fin de semana, la Cultural visita al Leganés, el cuadro canario recibe al Castellón y el conjunto maño comparece en el campo del Andorra.