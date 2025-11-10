Cádiz CF: 'parada técnica' no deseada

Los números son la principal prueba del éxito o fracaso de un equipo de fútbol dentro de un proyecto. "Puedo decir que he formado parte de eso, porque los números lo demuestran y he tenido éxito". Estas fueron las palabras de Pep Guardiola antes de su partido con el City este pasado fin de semana, cuando le preguntaron qué sentía al ser considerado el mejor entrenador de la historia. Los números, los dichosos números son los que al final muestran el resultado de un trabajo. Trasladando esta situación al Cádiz CF del día después de la 13ª jornada de Liga, es fácilmente apreciable que los amarillos y Gaizka Garitano no presentan las mejores cifras en las últimas jornadas.

El empate del conjunto gaditano contra el Real Valladolid, el tercero consecutivo sin goles, ha sido la prueba de que el problema ofensivo que afecta al Cádiz CF es de mayor calado de lo que se pensaba. Después de las tablas en Andorra, con sensaciones bastantes más adversas que contra los pucelanos, Garitano no eludió la evidencia y entonó aquello de 'atacantes, tenemos un problema'. Y tanto que es así porque los números, las cifras que no esconden nada, ya muestran que el equipo amarillo es el segundo menos realizador (once goles en 13 partidos), empatado con el Ceuta -que tiene medio partido pendiente- y solo por delante de un Zaragoza que ha firmado siete dianas.

El Real Valladolid fue el partido de la confirmación de que el Cádiz CF es capaz de mejorar sus prestaciones, incluso en ataque, pero que no le da para alcanzar la meta soñada del gol y, de esa manera, estar más cerca de volver a ganar. El colmo de los colmos es que ante los pucelanos fue capaz de ver puerta y el colegiado de turno, con la incompetencia del responsable del VAR en su máxima expresión, anuló un gol legal que desquicia a los románticos de un fútbol que no se sabe si era más o menos justo desde que se deciden las cosas tras una pantalla.

Pero sin intención de desviar el tiro, a nadie le cabe duda que las cosas no ruedan bien en el equipo de Garitano a pesar de la más que 'aseada' primera parte y que cuesta sudor y sangre generar una ocasión y todavía más finalizarla con el éxito llamado gol. Son cifras: dos goles en los últimos siete partidos y cuatro jornadas para sumar tres puntos. Con todo, el conjunto cadista resiste sujeto al último tramo de cuerda de la fase de ascenso, que también demuestra que en la primeras semanas de competición las cosas fueron mejor que ahora.

Un físico incontestable

El Cádiz CF 2025-26 es un equipo con "piernas" como reclamaba desde el pasado verano su entrenador. Un plantel en el que hay calidad pero estar a 100 en el minuto 90 prevalece por encima de otros aspectos. Contra el Real Valladolid, posiblemente el equipo de Segunda con más sello rocoso y de correr y pelear hasta en el descanso, los amarillos se mantuvieron en pie hasta en el bajón del segundo periodo. Y si no fue capaz de hacer gol, su enemigo esta semana tampoco lo hizo y le costó comprometer de verdad la portería defendida por Víctor Aznar.

El duelo contra los pucelanos deja otro debate que puede ir de la mano con el gol. ¿No es conveniente que jugadores de la talla de Suso y Ontiveros estén juntos el máximo tiempo posible sobre verde? Es posible que ese escenario haga perder "las patas" que tanto gustan al técnico vasco, pero debe dar lugar a esas 'clases magistrales' de dos jugadores muy diferentes al resto. Por cierto, contra el Valladolid Ontiveros sustituyó a Suso; se vieron solo en el saludo de la banda.