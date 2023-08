Cádiz CF: la opción de Gouveia no está descartada del todo

En el Cádiz CF pretenden echar el resto en los últimos días del mercado de fichajes para terminar de rematar la plantilla que ya está peleando por la permanencia en Primera División desde el pasado 14 de agosto. Se han disputado tres jornadas de Liga, pero aún tiempo para hacer incorporaciones.

Si encajan todas las piezas, sólo queda una licencia profesional por cubrir, por lo que el club son conscientes de que si llegan dos futbolistas antes de las 12 de la noche del 1 septiembre uno de ellos tendrá que ser menor de 23 años para tener ficha del filial, como sucede con Lucas Pires.

El plan pasaba por el aterrizaje del extremo derecho Tiago Gouveia (22 años) en calidad de cedido por el Benfica para la presente campaña, pero la operación de torció cuando Roger Schmidt, entrenador del conjunto portugués, decidió que el joven jugador se quede en el equipo para ir ganando en experiencia tras el buen papel que desempeñó el curso pasado en el Estoril.

Sin embargo, Gouveia no termina de jugar en el Benfica. No ha participado en los tres primeros partidos de la Liga lusa y a día de hoy tiene pinta de que no va a disponer de muchos minutos.

En el Cádiz CF aún no dan por descartado al cien por cien al extremo portugués. Aunque no parece fácil, aún es posible que pueda cambiar la situación y el club portugués permita la salida del futbolista para que pueda gozar de oportunidades en el equipo gaditano y en una Liga potente como es la española.

Quedan pocos días para el cierre de la ventana estival de inscripciones y la dirección deportiva de la entidad cadista está pendiente de Gouveia sin desechar otras opciones para reforzar la banda derecha. La llegada de un mediocentro de corte defensivo es otro de los objetivos para completar la plantilla.