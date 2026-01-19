Cádiz CF: un mal partido con errores groseros

Cuando un equipo juega un mal partido, lo lógico es que acabe perdiendo. Es lo que le sucedió al Cádiz CF en Albacete, donde cayó 1-0 de forma merecida por culpa de un muy mal partido en el que nunca estuvo cerca de sus mejores señas de identidad. Un conjunto amarillo desconocido que apostó mucho a cerrar su portería sin contemplar que cuando se está mal sobre el verde, el adversario va a encontrar un error en la zaga para dar su zarpazo.

Gaizka Garitano tenía un problema importante en el estadio Carlos Belmonte, tan importante como no acordarse del sancionado Moussa Diakité. El maliense vio contra el Sporting de Gijón (3-2) una cartulina amarilla que le llevaba a cumplir ciclo y castigo federativo. A pesar de que un solo futbolista no hace un equipo, el africano es mucho en el dibujo de Garitano. La apuesta fue Joaquín González y aunque ni mucho menos el canario fue el culpable, la sombra de Moussa resultó demasiado grande.

El Cádiz CF no tuvo tiempo ni de esconder sus cartas en Albacete porque desde los primeros segundos se vio que estaba fuera del partido, en una desconexión fea y preocupante de la que se percató el equipo de Alberto González. Con el arreón de haber tumbado en Copa al Real Madrid y con la mejor entrada de aficionados en Liga esta campaña, los locales mostraron los colmillos desde un primer momento.

Ya fue un éxito que un conjunto gaditano tan espeso resistiera hasta el descanso con su portería a cero, aunque llegó a ese final de primer acto viendo muy pocas veces la portería de Mariño y con casi todos los futbolistas defendiendo en su campo. No había lugar ni a aferrarse a la esperanza de un contragolpe porque a jugones como De la Rosa y Brian Ocampo les costaba ganar la partida por los extremos.

Lo peor para el Cádiz CF es que el segundo tiempo trajo todo lo malo que se puede recibir en un partido. El gol, la lesión de Tabatadze y el recital de ocasiones claras falladas por los delanteros. Un Dawda Camara y un García Pascual que siguen despertando dudas en uno de los equipos menos realizadores de la categoría. Tienen trabajo, todo el que quiera Garitano, pero un ariete vive del gol.

El 1-0, en un error en la marca, era lo más esperado en un duelo que pintaba negro para los de amarillo y que los cambios no variaban el escenario a pesar de las oportunidades. Dawda Camara y García Pascual no vieron portería y el atasco del equipo, con más corazón que criterio y fútbol en los últimos 15 minutos, desembocó en una derrota justa.

La cuestión es que el traspié en el Carlos Belmonte deja consecuencias en el Cádiz CF. El equipo sale de la zona de fase de ascenso y vuelve a mostrar esa cara de sus peores momentos esta temporada. Y aquí surge la duda: ¿hay equipo para aspirar al ascenso o la sensación es que se va a quedar cerca de la orilla? La temporada irá dictando sentencia y la realidad de ser conformistas con los famosos 50 puntos. Pero si existe ambición en los despachos, hasta final de mes está el mercado abierto para los que aspiran a intentar cambiar su destino.