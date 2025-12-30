El Cádiz CF lleva un mensaje de ánimo a los hospitales de la provincia

El Cádiz Club de Fútbol realizó en la tarde del martes 30 de diciembre una visita especial a distintos hospitales de la provincia de Cádiz con el objetivo de acompañar y llevar un mensaje de ánimo a aquellas personas que deben pasar estas fechas tan señaladas ingresadas, con especial atención a los más pequeños.

Miembros de la plantilla, del equipo femenino y de la directiva del club se desplazaron a varios centros hospitalarios para compartir tiempo con pacientes y familiares, entregar regalos y vivir momentos muy bonitos y emotivos, llenos de sonrisas, cercanía y agradecimiento mutuo.

Al Hospital Puerta del Mar de Cádiz acudieron los jugadores Álex Fernández, Iza, Fali, David Gil y Suso, acompañados por el presidente del club, Manuel Vizcaíno, el vicepresidente, Rafael Contreras, y las jugadoras del equipo femenino Sara y Marta Vidal. Al Hospital de El Puerto de Santa María se desplazaron Mario Climent, Moussa Diakité y Roger Martí, mientras que al Hospital de Puerto Real acudieron Yussi Diarra, Caicedo y Giorgi Tabatadze. Por su parte, el Hospital de Sanlúcar de Barrameda recibió la visita de De la Rosa, Víctor Aznar y Ortuño, y al Hospital de Villamartín acudieron Iker Recio, Raúl Pereira y Dawda.

Con esta iniciativa, desde el Cádiz CF afirman que el club "reafirma su compromiso social y su cercanía con la provincia, especialmente en unas fechas tan emotivas, llevando ilusión, apoyo y un poco de alegría a quienes más lo necesitan".