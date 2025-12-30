Fali ve la luz en el Cádiz CF antes de acabar el año: cuándo podrá jugar

Después de ocho días de vacaciones por el parón de Navidad, el Cádiz CF regresó a los entrenamientos el martes 30 de diciembte con la mirada puesta en el partido contra el Deportivo de La Coruña que se disputa en el estadio Abanca Riazor el próximo domingo 4 de enero (desde las 21:00 horas) y supone el estreno competitivo en 2026 y el penúltimo compromiso de la primera vuelta de LaLiga Hypermotion (vigésima jornada).

Los futbolistas se pusieron a las órdenes del cuerpo técnico liderado por Gaizka Garitano en el campo principal de la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real) para empezar a preparar el encuentro ante uno de los adversarios más fuertes del campeonato, considerado como un firme candidato al ascenso. El cuadro gallego ocupa la tercera posición con 32 puntos, dos más que los amarillos, inquilinos del sexto puesto con 30.

La gran noticia de la primera sesión tras el periodo de descanso fue la presencia de Fali (32 años) en el trabajo con sus compañeros. El defensa central aún no ha debutado esta temporada después de pasar por el quirófano para ser operado de una rodilla en septiembre y recaer cuando volvió al trabajo a primeros de noviembre. No podía emplearse con el grupo y se centró en su recuperación.

Una vez que ya tiene el alta, el zaguero se ejercitó como uno más con un visible vendaje alrededor de su rodilla izquierda. Fue el primer paso encaminado a su reaparición que en principio aún no tiene fecha a la espera de las sensaciones que vaya teniendo el zaguero y del ritmo necesario que debe adquirir en las sesiones diarias. Se trata de ir poco a poco para no correr riesgos.

Salvo sorpresa, Fali no formará parte de la expedición cadista en el desplazamiento a territorio gallego del próximo fin de semana. Cuando vuelva a jugar, lo hará poco a poco, con plaza en el banquillo y minutos en la segunda mitad.

El equipo amarillo se entrenará de nuevo el miércoles 31 en El Rosal (10:30) en la segunda sesión de la semana que, como la primera, se desarrollará a puerta cerrada.