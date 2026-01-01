El Cádiz CF se interesa en el lateral derecho Beñat de Jesús

En el Cádiz CF trabajan a corto y a largo plazo. La dirección deportiva se remanga para reforzar la plantilla en el mercado de invierno pero también amplía el horizonte a la temporada 2026-27. Una parte de la estrategia pasa por la anticipación en las operaciones de jugadores que quedan libres el próximo 30 de junio.

Uno de los futbolistas que puede elegir destino para la campaña venidera es Beñat de Jesús (23 años), lateral ferecho que recorre su tercer curso en el Barakaldo, en el grupo 1 de Primera Federación. Formado en la cantera del Athletic de Bilbao, su carrera continuó en el conjunto aurinegro, en el que ejercer el papel de titular.

El Cádiz CF se ha fijado en el futbolista vasco según Ángel García. Ojedores del club no pierde de vista la evolución de jugador que podría podría dar el salto y debutar en la categoría de plata en el caso de que el interés se traduzca en algo más en los próximos meses.

Hay que tener en cuenta que el único lateral diestro con contrato garantizado en el equipo amarillo en el ejercicio 2026-27 es Iza Carcelén. El club del Nuevo Mirandilla tiene una opción de compra sobre Alfred Caicedo, cedido por el Genk hasta el final del presente campeonato. A día de hoy se desconoce si seguirá. Si finalmente no se hiciese con los servicios del ecuatoriano, tendría que hacer un movimiento para cubrir esa plaza.

De Jesús es fijo las alineaciones del Barakaldo, con el que acumula 16 partidos de Liga en lo que va de temporada. Es el segundo jugador de campo que suma más minutos en su equipo (algo más de 1.300), lo que da una idea del papel relevante que cumple.

En el Cádiz CF ven al jugador como una opción interesante pero de momento no hay nada más aunque, al quedar libre el 30 de junio, ya puede comprometerse con cualquier conjunto de cara a la próxima campaña.