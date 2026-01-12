El Cádiz CF hace frente a una semana larga

Los jugadores se 'pondrán las pilas' a partir de este martes.

Comienza una nueva semana de entrenamientos en el Cádiz CF con el objetivo de preparar el encuentro frente al Albacete Balompié, que tendrá lugar el próximo domingo a las 18:30 horas en el estadio Carlos Belmonte.

Es una semana de las denominadas largas porque el conjunto cadista jugó el pasado viernes contra el Sporting de Gijón (3-2) y transcurrirán nueve días hasta que el balón vuelve a rodar en competición oficial.

La planificación preparada por Gaizka Garitano consta de cinco sesiones en las instalaciones de El Rosal, que esta semana acapara todo el protagonismo en materia de entrenamientos.

El miércoles se repetirá hora y lugar, pues de nuevo a las diez y media de la mañana Garitano y sus pupilos se verán las caras en El Rosal. El jueves y el viernes el guión será identico, mientras que el sábado el último entrenamiento, también matinal, llevará de la mano el desplazamiento a Albacete.

Todas las sesiones de trabajo están fijadas en el campo Ramón Blanco, el terreno de juego principal de la ciudad deportiva cadista.

Plan de trabajo

Lunes: Descanso

Martes: Entrenamiento a las 10:30h en la Ciudad Deportiva (Campo 1, puerta cerrada).

Miércoles: Entrenamiento a las 10:30h en la Ciudad Deportiva (Campo 1, puerta cerrada).

Jueves: Entrenamiento a las 10:30h en la Ciudad Deportiva (Campo 1, puerta cerrada).

Viernes: Entrenamiento a las 10:30h en la Ciudad Deportiva (Campo 1, puerta cerrada).

Sábado: Entrenamiento a las 10:30h en la Ciudad Deportiva (Campo 1, puerta cerrada).

Domingo: Albacete Balompié - Cádiz CF a las 18:30 horas.