El Cádiz CF es el equipo que más posiciones pierde en 2026

El Málaga es el equipo de mejor rendimiento en 2026, puesto que en las nueve jornadas de Segunda División que se han disputado en este año el conjunto malacitano lidera la clasificación de LaLiga Hypermotion, que cerraría la Cultural Leonesa. El nuevo año está siendo nefasto para el Cádiz CF.

El mejor equipo del año es el Málaga, que ha sumado 21 puntos, mientras que el peor conjunto de 2026 es un recién ascendido como la Cultural Leonesa, que únicamente ha sumado 4 y está en puesto de descenso.

El conjunto que ha experimentado un mayor descenso en este arranque del año es el Cádiz CF que ha pasado de estar en posiciones de 'play-off' de ascenso a Primera a descender hasta el puesto decimocuarto con sólo 5 puntos conquistados.

Hipotética clasificación

Una hipotética clasificación del 2026 de la Liga Hypermotion estaría liderada por el Málaga con 21 puntos, seguido por el Castellón con 18; Almería, Deportivo y Eibar con 17; Racing de Santander con 16; Ceuta y Córdoba con 15; Burgos y Leganés con 14; Real Sociedad B con 13; Albacete y Sporting con 12; y Las Palmas, Granada y Andorra con 11.

Las posiciones más bajas serían para Real Valladolid y Mirandés con 8; Huesca y Real Zaragoza con 7; Cádiz CF con 5 y Cultural Leonesa con 4. El equipo es el segundo peor.

El 2025 se cerró con la disputa de la decimonovena jornada con el Racing de Santander como líder, seguido por la UD Las Palmas y por la zona más baja de la clasificación aparecía como colista el Mirándes.

Después de nueve jornadas disputadas en este 2026 la mayoría de los equipos han seguido con su regularidad sumando puntos y manteniendo los puestos que cerraron el pasado año, mientras que otros bien han dado una importante subida o han bajado y se han complicado la vida.

El mejor equipo del 2026 es el Málaga que ha sumado un total de 21 puntos que le ha permitido subir de la décima posición a estar ahora en play-off de ascenso.

El segundo mejor equipo del año ha sido el Castellón que ha sumado 18 puntos y ha subido de la quinta a la segunda posición mientras que sigue como líder el Racing Club de Santander que era el primero y lo sigue siendo tras sumar 17 puntos.

También con esos números durante este año están equipos como el Almería y Deportivo de la Coruña que siguen luchando por el play-off o el Eibar que ha salido del descenso.

El AD Ceuta, una revelación

La AD Ceuta, uno de los equipos que estrena la categoría, mantiene su regularidad aunque ha subido varios puestos gracias a los 15 puntos conquistados, de ellos nueve en los tres últimos partidos tras derrotar de forma consecutiva a Granada (2-1), Córdoba (3-2) y Mirandés (0-1).

El equipo ceutí, dirigido desde el banquillo por el andaluz José Juan Romero, terminó 2025 en el noveno puesto con 29 puntos y ahora es séptimo con 44, lo que le sitúa a uno solo del play-off.

El entrenador de la AD Ceuta, José Juan Romero, declaró el pasado domingo tras la victoria en Anduva ante el Mirandés que su equipo "no se va a cortar al mirar hacia arriba y hacerlo menos para abajo" porque el paso que llevan "es casi para pelear otra cosa que no sea la salvación".