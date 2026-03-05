La probabilidad de descenso del Cádiz CF sube pero sigue siendo muy baja

El Cádiz CF transitaba con relativa tranquilidad e incluso aspiraba a un puesto de 'play-off' de ascenso hasta que su frenazo en la segunda vuelta provocó un cambio radical de decorado. Se esfumaron las opciones de optar al premio gordo y se vio abocado a centrarse en la tarea de permanencia. La diferencia de puntos con la parte alta y la baja reflejan la realidad. Ubicado en la 14ª posición, está a diez de la sexta plaza y dispone de un margen de cinco sobre la 19ª.

Si el conjunto amarillo hace los deberes en el tramo restante del campeonato, no debería tener problemas para confirmar su estancia en la división de plata en la temporada 2026-27. Para ello necesita ganar algunos partidos, algo que aún no ha hecho después de siete capítulos de la segunda vuelta. De hecho, es el peor equipo de LaLiga Hypermotion una rebasado el ecuador del curso con un solo punto de 28 fruto de un recorrido de seis derrotas (la más reciente por 3-1 en el campo del Eibar) y un empate.

En sólo siete jornadas, el equipo entrenado por Gaizka Garitano cayó ocho peldaños y pasó del sexto al actual 14º con 35 puntos. La situación es preocupante aunque depende de sí mismo para certificar la salvación. La probabilidad de que descienda a Primera Federación es sólo de un 8%, es decir, es muy baja y muy mal tendría que hacerlo para perder su licencia en el fútbol profesional.

Aunque ahora mismo parece poco probable que el Cádiz CF descienda a la categoría de bronce, lo cierto es que alcanza el porcentaje más alto a tenor de las cifras recopiladas por Besoccer. En la jornada 27 era un 4% y se duplicó en una semana. Eso supone que si continúa sin vencer seguirán aumentando las opciones de acercarse al 19º puesto.

En ese contexto, el equipo amarillo está obligado a vencer al Real Zaragoza en el estadio Nuevo Mirandilla viernes 6 de marzo (desde las 20:30 horas). Si no suma los tres puntos en el choque del episodio 29, corre el riesgo de que baje la distancia sobre la zona de peligro y suba el porcentaje de bajar a Primera Federación.

El cuadro maño, rival de los gaditanos y último clasificado, llega al santuario cadista con un 95% de probabilidades de descenso. Es decir, lo tiene muy difícil para conservar su plaza en Segunda.