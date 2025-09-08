Cádiz CF - Eibar: promoción de entradas para los abonados
El equipo amarillo vuelve a casa en el partido de la quinta jornada de Liga
Tabatadze hace historia con su brutal irrupción en el Cádiz CF
El Cádiz CF se enfrenta a la SD Eibar en el estadio Nuevo Mirandilla el próximo sábado 13 de septiembre a partir de las 16:15h en el partido correspondiente a la quinta jornada de LaLiga Hypermotion. Para este encuentro, el club ha lanzado una promoción especial para los abonados, que pueden retirar dos entradas adicionales con los siguientes precios habituales:
- Preferencia Alta: 15 euros
- Preferencia Baja: 20 euros
- Tribuna Alta: 25 euros
La promoción es de 1.000 entradas, comienza el lunes 8 de septiembre desde las 16:00 horas, es exclusiva para abonados y la venta se realiza únicamente de forma online, según anuncian desde la entidad cadista. El club no especifica si saca a la venta localidades para el público en general ni las tarifas.
Para más información, los aficionados pueden ponerse en contacto con el Cádiz CF a través del número de teléfono 956 00 00 11.
Horario de atención al socio:
- De lunes a viernes: de 9:30h a 14:00h y de 16:00h a 18:00h.
- Sábado: desde las 11:15h hasta el comienzo del encuentro.
También te puede interesar
Lo último