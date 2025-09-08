Cádiz CF - Eibar: promoción de entradas para los abonados

Aficionados del Cádiz. / LOF
Cádiz, 08 de septiembre 2025 - 12:33

El Cádiz CF se enfrenta a la SD Eibar en el estadio Nuevo Mirandilla el próximo sábado 13 de septiembre a partir de las 16:15h en el partido correspondiente a la quinta jornada de LaLiga Hypermotion. Para este encuentro, el club ha lanzado una promoción especial para los abonados, que pueden retirar dos entradas adicionales con los siguientes precios habituales:

  • Preferencia Alta: 15 euros
  • Preferencia Baja: 20 euros
  • Tribuna Alta: 25 euros

La promoción es de 1.000 entradas, comienza el lunes 8 de septiembre desde las 16:00 horas, es exclusiva para abonados y la venta se realiza únicamente de forma online, según anuncian desde la entidad cadista. El club no especifica si saca a la venta localidades para el público en general ni las tarifas.

Para más información, los aficionados pueden ponerse en contacto con el Cádiz CF a través del número de teléfono 956 00 00 11.

Horario de atención al socio:

  • De lunes a viernes: de 9:30h a 14:00h y de 16:00h a 18:00h.
  • Sábado: desde las 11:15h hasta el comienzo del encuentro.

