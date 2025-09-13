El Cádiz CF-Eibar, en directo

Cádiz CF y Eibar se enfrentan en el Nuevo Mirandilla en partido de la quinta jornada de LaLiga Hypermotion. El encuentro será una buena piedra de toque para el conjunto de Gaizka Garitano tras el buen inicio liguero, en el que ha sumado dos victorias ante Mirandés y Albacete como local, y dos empates ante Leganés y Real Sociedad B como visitante.

En el equipo amarillo, todas las miradas estarán puestas en el georgiano Iuri Tabatadze, que ha marcado tres goles en los dos partidos que ha jugado como cadista.