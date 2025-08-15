El Cádiz CF tiene una decisión difícil con Suso

El de Suso Fernández es, sin duda alguna, el nombre más esperado en el cadismo para la presente temporada. Su fichaje fue un golpe de efecto después de una campaña decepcionante por parte del Cádiz CF y el atacante quiere devolver con el mejore rendimiento todo el cariño recibido.

Suso estuvo en acción en el Trofeo Carranza, si bien lo acordado con los profesionales del cuerpo técnico era que actuase medio tiempo después de una pretemporada marcada por los problemas físicos. El gaditano va trabajando en cada entrenamiento y recuperando sensaciones, si bien parece difícil que a esta altura esté para un encuentro completo.

La cuestión es si Gaizka Garitano hace una apuesta por Suso alineándole desde el principio o le deja en el banquillo para que sea un recurso en el segundo periodo. El jugador está deseando enfundarse la camiseta del Cádiz CF en el estreno de la Liga y el entrenador necesita de uno de sus hombres decisivos, aunque en el equilibrio entre un anhelo y otro está la virtud. Hay que medir bien los tiempos.

En la cita contra el Córdoba ya quedó demostrado el enorme peso que tendrá Suso en el Cádiz CF 2025/26, siendo el referente en las acciones a balón parado, con la colaboración siempre cercana de otro especialista como Ontiveros, y demostrando que es un privilegiado para poner centros que deben ser un regalo para los delanteros.