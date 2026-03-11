El Cádiz CF consolida al entrenador de un rival por la permanencia

La derrota que el Cádiz CF sufrió en casa (0-1) en el partido contra el Real Zaragoza correspondiente a la 29ª jornada de LaLiga Hypermotion deparó la drástica decisión de la directiva de destituir a Gaizka Garitano como entrenador. El conjunto amarillo perdió el viernes 6 de marzo y el club anunció el lunes 9 el despido del técnico y la contratación de Sergio González.

Si ese varapalo del Cádiz CF ante el entonces colista tuvo consecuencias en el bando local, en el visitante sirvió para la consolidación de un técnico que pasó de ser provisional a definitivo al menos para lo que resta de curso en el que la escuadra busca la permanencia a la desesperada.

Asó, el Real Zaragoza anunció que ha acordado con el actual entrenador del primer equipo, David Navarro, que continúe al frente del conjunto blanquillo hasta el final de la presente temporada 2025-26.

Navarro asumió las riendas del equipo con interinidad el pasado lunes 2 tras la destitución de Rubén Sellés, y se sentó en el banquillo en el partido del viernes frente al Cádiz CF, duelo que terminó con victoria del conjunto aragonés (0-1) con el gol que marcó Kodro en la primera mitad.

Era la segunda vez que Navarro se hacía cargo de la escuadra zaragozana como interino, tras el compromiso liguero del pasado curso frente al Racing de Ferrol, que supuso además su estreno con victoria en La Romareda (1-0).

El técnico aragonés tendrá ahora la oportunidad de dirigir al equipo en las trece jornadas restantes del campeonato para luchar por el objetivo de la salvación.