Cádiz CF-Ceuta: horario y dónde ver en TV

Hay muchas ganas de que el fútbol vuelva al Nuevo Mirandilla. El magnífico arranque liguero del Cádiz CF en LaLiga Hypermotion con cuatro victorias (Mirandés, Albacete, Eibar y Málaga) y dos empates (Leganés y Real Sociedad B) ha provocado que la ilusión haya regresado a una hinchada amarilla necesitada de alegrías. Y es que el conjunto cadista es colíder empatado a puntos con el Deportivo de la Coruña.

Por ello, el templo gaditano quiere volver a ser una fiesta. Para ello, se enfrentará a la AD Ceuta, un viejo conocido de las largas andanzas del Cádiz CF en la Segunda División B. Esa época, por suerte, pasó a mejor vida y las miras están puestas para regresar a LaLiga EA Sports.

Para este encuentro, Gaizka Garitano no podrá contar con la presencia de David Gil, Fali, Joaquín González y De la Rosa por lesión. Tras volver la pasada semana a una convocatoria, se espera que en el próximo partido Ontiveros pueda volver a tener minutos.

Enfrente, el Ceuta no estará solo, ya que unos 500 ceutíes cruzarán el Estrecho de Gibraltar. Cabe recordar que la escuadra caballa cuenta con hasta cuatro excadistas: Matos, Manu Vallejo, Salvi Sánchez y Bodiger.

Horario del Cádiz CF-Ceuta

El encuentro entre el conjunto amarillo y el equipo ceutí correspondiente a la séptima jornada de LaLiga Hypermotivon se disputará el domingo 28 de septiembre en el estadio La Rosaleda a partir de las 16.15 horas.

Dónde ver el Cádiz CF-Ceuta

El partido que protagonizarán los conjuntos dirigidos por Gaizka Garitano y José Juan Romero se podrá ver a través del canal LaLiga Hypermotion TV, disponible en las principales plataformas de televisión de pago como Movistar Plus+, Orange o DAZN, entre otras. Además, se podrá seguir a través de la retransmisión en directo de Diario de Cádiz.