El Cádiz CF hace feliz a la hinchada ceutí

El Cádiz CF le ha concedido 110 entradas más a la Agrupación Deportiva Ceuta para el partido de este domingo en el Nuevo Mirandilla (16:15 horas) de la séptima jornada de LaLiga Hypermotion, al haber agotado el club ceutí la venta del primer cupo entre sus aficionados en apenas dos horas.

Según informó la AD Ceuta, el club cadista le ha proporcionado finalmente 490 entradas para la afición ceutí, es decir, 110 localidades más de las inicialmente puestas a disposición de los seguidores por parte del Cádiz CF.

El presidente del Ceuta, Luhay Hamido, ha intervenido directamente para conseguir que el club gaditano otorgara más entradas debido a la alta demanda existente en la ciudad ceutí para asistir al encuentro en el Nuevo Mirandilla.

El equipo ceutí agotó este pasado martes en dos horas las 380 entradas puestas a la venta después de que los aficionados hicieran cola desde las seis de la mañana ante la tienda oficial del club, donde los abonados pudieron retirar un máximo de dos localidades cada uno.

La cercanía de Cádiz con Ceuta, al ser el desplazamiento más cercano, y la posibilidad de poder efectuar el viaje en el mismo día han motivado una alta demanda de localidades en la ciudad autónoma para acudir al partido. La 'fiebre' en la masa social del conjunto 'caballa' es absoluta y las ganas son enormes por ver a sus jugadores defender el proyecto en la capital gaditana. Está ayudando a este tirón que el equipo ha reaccionado en las últimas semanas y empieza a demostrar que no quiere ser un claro candidato al descenso desde el primer momento.