Cádiz CF: el Ceuta, lo más parecido a la final del Falla

En Ceuta se aguarda con unas ganas enormes la presencia de su equipo este próximo domingo (16:15 horas) en el Nuevo Mirandilla para enfrentarse al Cádiz CF. Un reencuentro que se ha hecho esperar, pues desde la campaña 2011-12 no se veían las caras un representante del fútbol ceutí y el primer equipo amarillo. Una noche larga, algo así como para lograr entradas para la final del Falla.

Desde el Cádiz CF se ha seguido la pauta habitual con la afición visitante y han sido 380 las entradas que desde este martes se han puesto a la venta en la ciudad autónoma, donde la fiebre es absoluta con su equipo.

Tanto es el tirón que desde la pasada madrugada había seguidores haciendo cola para lograr una entrada, pues se cotiza al alza poder estar en el feudo cadista la próxima jornada.

Cada localidad tiene un precio de 20 euros (se pueden adquirir dos por persona) y desde las diez y media de la mañana el paquete de 380 está a disposición de los hinchas, que se han lanzado de cabeza para no quedarse sin la posibilidad de viajar a Cádiz y acceder al Nuevo Mirandilla.

La decisión del Ceuta de vender las entradas de forma presencial no ha gustado del todo en la masa social del club 'caballa', ya que hay aficionados que se sienten perjudicados.