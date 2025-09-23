Cádiz CF-Ceuta, unos antecedentes de locura

La presencia del representante de Ceuta en la capital gaditana trae a la memoria infinidad de enfrentamientos con equipos de la ciudad autónoma a lo largo de la historia. Desde 1946 y hasta 2012 han sido 31 ocasiones en las que gaditanos y ceutíes se han cruzado en competición oficial. La inestabilidad en el fútbol de Ceuta ha provocado que en casi 80 años hayan existido al otro lado del Estrecho cinco clubes diferentes en partidos contra el Cádiz CF.

Por acercarnos en el tiempo lo máximo posible, hay que apuntar que el último cara a cara entre el Cádiz CF y un representante de Ceuta, la Asociación Deportiva Ceuta, se remonta a la temporada 2011-12, con un 0-0 en el viejo Ramón de Carranza. Aquel equipo 'caballa' se vio obligado a desaparecer a consecuencia de las deudas y dio paso a la entidad actual.

La primera vez que el actual conjunto amarillo se cruzó con una escuadra ceutí, la Sociedad Deportiva Ceuta, fue el 15 de septiembre de 1946 y se disputó en el desaparecido estadio Mirandilla. El Cádiz CF se impuso 3-1 gracias a un doblete de Paquirri y otro gol de Díaz. Contra la SD Ceuta se registraron ocho duelos, todos ellos en Tercera División, siendo el último de ellos correspondiente a una liguilla de ascenso. El balance es de siete victorias y un empate.

Posteriormente surgen los duelos contra el Atlético Ceuta, entre 1956 y 1968. Un total de once antecedentes, todos ellos en Segunda División. Ocho triunfos cadistas, un empate y dos derrotas, siendo recordado el 4-0 de la campaña 1964-65 con goles de Bastián, Beato, Soriano y Ramón.

Después sale a escena la desaparecida Agrupación Deportiva Ceuta en aquel curso en el infierno de Tercera para el Cádiz CF (1969-70), que trae también de la mano un antecedente en Segunda (1980-81) y dos eliminatorias en Copa del Rey (1981-82 y 1983-84). El balance en las dos competiciones fue aplastante: cuatro encuentros y cuatro triunfos de los amarillos.

Y esa misma campaña (1969-70) se jugó en Tercera un Cádiz-África Ceutí (2-0), si bien esta entidad no va en el ramal fundacional del actual equipo 'caballa' y fue un club que no pasó de militar en Tercera.

El último listado de duelos contra equipos de Ceuta va de 1998 a 2012, con la Asociación Deportiva Ceuta que es el origen del actual conjunto 'caballa'. Fueron ocho cruces en la desaparecida Segunda B con cinco victorias cadistas, dos empates y una derrota. Es el balance contra todos los Ceuta que presenta mayor igualdad.

Por lo tanto, la actual Asociación Deportiva Ceuta Fútbol Club dará paso al primer antecedente contra este equipo, nacido en 2012 y que ha ido creciendo en categorías inferiores hasta hacerse fuerte en Primera Federación hasta el punto de meter la cabeza en la categoría de plata tras el ascenso de la pasada temporada.