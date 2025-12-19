Cádiz CF-Castellón: horario y dónde ver en TV

El Cádiz CF despide el año 2025 con ánimos renovados. Lo hará con un partido importante si quiere volver a engancharse a la pelea por entrar en los puestos de playoff de ascenso a LaLiga EA Sports. Enfrente estará el Castellón del excadista Pablo Hernández, un equipo completamente lanzado desde que cambió su banquillo de inquilino. Y es que ha sumado 19 de los últimos 21 puntos en liza, lo que le ha colocado en la cuarta posición de la tabla con 31 puntos, a solo un punto del Deportivo de la Coruña, que ocupa plaza de ascenso directo.

Ante esto, se presenta un partido muy peligroso pero que también puede ser un punto de inflexión para la escuadra amarilla. Sobre todo, porque no gana como local desde el pasado 12 de octubre, cuando venció por la mínima al Huesca con tanto de Tabatadze.

Dos meses han pasado de aquel encuentro, tiempo en el que el conjunto de Gaizka Garitano ha pasado por un bache de resultados que ya ha superado tras las victorias en Córdoba y Zaragoza, y una derrota inmerecida frente al Racing de Santander en el Nuevo Mirandilla.

Con estas premisas, los de Garitano quieren volver a darle una alegría a su afición. Con todo, el equipo amarillo cuenta con las bajas de Climent por sanción, y de Caicedo, Suso, Kovacevic y Fali por lesión.

Por su parte, Pablo Hernández, que no se podrá desplazar hasta Cádiz por estar hospitalizado a causa de un cólico renal, solo cuenta con la baja de Cipenga, que ha sido convocado por RD Congo para disputar la Copa de África.

Horario del Cádiz CF-Castellón

El partido que jugarán el conjunto gaditano y el equipo castellonense correspondiente a la 19ª jornada de LaLiga Hypermotivon se celebrará el domingo 21 de diciembre en el estadio Nuevo Mirandilla a partir de las 21 horas.

Dónde ver el Cádiz CF-Castellón

El partido que protagonizarán las plantillas entrenadas por Gaizka Garitano y Pablo Hernández se podrá ver a través del canal LaLiga Hypermotion TV, disponible en las principales plataformas de televisión de pago como Movistar Plus+, Orange TV, DAZN, DIGI, Vodafome o Prime Video, entre otras.