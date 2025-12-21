El Cádiz CF-Castellón, en directo minuto a minuto

El Cádiz CF será el encargado de cerrar la jornada 19 de LaLiga Hypermotion. Será en el Nuevo Mirandilla, a partir de las 21 horas, frente al Castellón, equipo que ocupa puesto de playoff de ascenso a LaLiga EA Sports.

Los de Gaizka Garitano pretenden cerrar el año con una victoria en casa que no conoce desde hace dos meses, cuando venció por la mínima al Huesca. Un triunfo, le dejaría con 30 puntos, siguiendo enganchado a la pelea por el ascenso a la Primera División del fútbol español.

El partido estará condicionado por la gran cantidad de lluvia que ha caído durante toda la jornada en Cádiz, por lo que el césped no estará en las mejores condiciones para la práctica del fútbol

El encuentro se podrá seguir por televisión a través del canal LaLiga Hypermotion TV, disponible en plataformas como Movistar Plus+, Orange TV, Vodafone TV, DIGI TV, DAZN o Prime Video, entre otras. Además, puede seguir el minuto a minuto en la web de Diario de Cádiz.