Cádiz-Betis: resultado, goles y penalti del partido

El Cádiz ha soñado con la victoria contra el Betis cuando se puso por delante pero finalmente los béticos se han llevado la victoria en el choque en el Nuevo Mirandilla, lleno y con un calor considerable. El acierto del Betis y los errores propios condenaron a los anfitriones. Y también el VAR, impulsor del penalti que acabó costando la derrota.

La primera llegada peligrosa del Betis se debió a un error de bulto de Pacha Espino en el minuto 16. El lateral erró con la cabeza y dejó un pasillo para que Sabaly llegase hasta los dominios de Ledesma y diese un paso al corazón del área, remató Willian José y Fede San Emeterio, en lugar de despejar, marcó en propia puerta pero el gol fue anulado por fuera de juego de Fekir. El cuero había entrado y el VAR confirmó la posición ilegal del atacante, que había entrado en la puja por el cuero.

El gol del Cádiz llegó en el 58. Iván Alejo inauguró el marcador al aprovechar un mal despeje hacia atrás de la zaga visitante. El extremo, solo delante del portero, fusiló a placer para poner el 1-0. El auxiliar de banda levantó el banderín por un fuera de juego que no existió porque el balón procedía de un contrario. El árbitro corrigió al linier y el gol pasó también el corte del VAR.

Fue de la calidad de Fekir de donde salió el gol del empate. El francés, pletórico, sirvió a Tello que en su primera intervención soltó un disparo suave y colocado desde la frontal con el que restableció el empate a uno en el minuto 78.

Y poco después, en el 84, penalti de Rubén Alcaraz a Borja Iglesias. El jugador del Cádiz CF no acertó a despejar y dio una patada al delantero dentro del área. El árbitro no señaló nada pero acudió al monitor a revisar la jugada avisado por el VAR. Esta vez no hubo cabida a la interpretación. Del no penalti se pasó a la pena máxima que transformó Borja Iglesias. 1-2 con poco tiempo por delante.

En el alargue los locales reclamaron un penalti.