Búscate en las imágenes del Cádiz CF-Albacete

El Cádiz CF ha conseguido este domingo una victoria sobre la bocina ante el Albacete por 2-1. El georgiano Iuri Tabatadze ha sido el gran protagonista de la tarde en su estreno como jugador amarillo al conseguir el gol de la victoria en el minuto 93. Antes del descanso, el uruguayo Brian Ocampo inauguró el marcador con un auténtico golazo al disparar con el exterior. De esta forma, el conjunto cadista suma siete puntos en sus tres primeros partidos.
