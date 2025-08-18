La brutal irrupción de Álvaro García Pascual en el Cádiz CF

Además de la victoria (1-0) ante el Mirandés, una de las grandes noticias del Cádiz CF en el arranque de la temporada 2025-26 llevó nombre y apellidos: Álvaro García Pascual. Su fichaje causó cierto revuelo después de declaraciones en las que expresó su deseo de continuar en el Sevilla o de jugar en el Málaga, el equipo de su provincia (nació en Benalmádena hace 23 años), pero el posible recelo de la parroquia cadista quedó borrado de un plumazo en la jornada inaugural del campeonato.

El impacto del delantero en su estreno con el conjunto amarillo fue de los que generan ilusión. Habrá que ver el recorrido que tiene, pero su irrupción fue inmejorable. Entró en la selecta nómica de jugadores que marcaron gol en su debut, como en su día lo lograron Alfredo Ortuño o David Barral por citas dos ejemplos no muy lejanos en el tiempo.

García Pascual no sobresalió sólo por el tanto, a la postre decisivo para empezar el curso con un triunfo. Peleó lo indecible, ganó duelos, se mostró eficaz en el juego de espaldas, dominó en las alturas, remató al poste entre otras oportunidades y siempre estuvo bien colocado dentro del área, su hábitat natural donde la puede liar a poco que le lleguen centros en buenas condiciones, como el que le sirvió Iza Carcelén en el minuto 20 que convirtió en el 1-0 con una definición que destacó por su anticipación a la defensa y su toque suave para superar la salida del portero.

El atacante brilló con luz propia y se levó el aplauso unánime de una hinchada que premió su esfuerzo y su acierto. No es un virtuoso del balón pero sabe exprimir al máximo sus cualidades con su enorme poderío físico, su capacidad para el remate, trabajo para el equipo y su implicación. Se metió a la afición en el bolsillo en su exitoso estreno.

El joven ariete que despuntó durante su etapa universitaria en Estados Unidos probó suerte en el fútbol español y en su primer año en el Sevilla Atlético (Primera Federación) demostró que puede hacer carrera como profesional. No tardó en ser llamado para el primer equipo de Nervión, con el que llegó a marcar en Primera. Y ahora tiene la oportunidad de ser uno referentes de la categoría de plata.

García Pascual se quiere comer el mundo. Dio esa sensación en su puesta de largo como cadista. Es consciente de que si lo hace bien en el Cádiz CF se le puede abrir más puertas en el futuro. Su comienzo es prometedor e hizo olvidar a Chris Ramos. A rey muerto, rey puesto.