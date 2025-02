Balance del mercado: el director deportivo presume del Cádiz CF que ha quedado

El Cádiz CF ha realizado balance este miércoles de la segunda ventana de incorporaciones. Para ello han comparecido en la sala de prensa el director deportivo, Juanjo Lorenzo, y el secretario técnico, Juan Cala. Sensación de aclarar poco en asuntos que siguen generando dudas y buena ración de 'balones fuera' en otros temas. Priorizan a decisiones deportivas por encima de lo económico, a pesar de que han llegado dos jugadores y se han ido cuatro.

El director deportivo del club gaditano resumió de entrada que "ahora nos queda una plantilla de veinticinco jugadores profesionales para afrontar lo que queda de campeonato y entendemos que es una plantilla suficiente. En los últimos partidos se está viendo el nivel real de la plantilla, gracias también a la labor que está realizando Gaizka Garitano", explicaba Lorenzo, quien agregaba recurriendo a un mensaje muy del entrenador: "Nuestra primera meta es alejarnos del descenso. A partir de ahí esperamos tener una segunda vuelta más tranquila en la que la gente disfrute".

Tratando de oponer resistencia al runrún que se mueve en el cadismo en cuanto a que la cuestión monetaria ha tenido mucho que ver en los movimientos realizados en el mercado de invierno, señaló que "el que no haya incorporaciones en las últimas horas es por motivos puramente deportivos, no económicos. Gaizka (Garitano) nos pide en su momento un tiempo para analizar la plantilla". Y expone el papel del responsable de la plantilla en las decisiones tomadas. "Gaizka también participa en la elección de Iker Recio y Mario Climent. El mercado viene acorde al rendimiento que va ofreciendo el equipo todas las semanas, y las ideas que se barajan al principio no tienen que ser las del final".

Juanjo Lorenzo, a vueltas con el tema monetario para cuajar operaciones. "Se han planteado diversas posibilidades que eran viables económicamente y a nivel deportivo, pero luego hemos entendido que no mejoraban lo que ya teníamos".

El director deportivo del Cádiz CF no esconde la realidad clasificatoria, una vez que se ha visto obligado a cambiar el chip. "La permanencia no era nuestro objetivo cuando empezamos la Liga, pero ahora se ha convertido en nuestro objetivo. En estos momentos los puntos que tiene el equipo lo dejan más cerca de la zona de descenso que de la de play-off", explicaba.

La confianza en gente que debe aparecer. "De la Rosa ha dado un paso adelante. Si vas a buscar un futbolista joven, ese jugador joven tapa a un jugador joven tuyo, sea De la Rosa o Mwepu. De alguna manera tapa sus opciones de crecimiento. Nuestra obligación es mirar el mercado, pero tenemos que tener la perspectiva de ver si hay alguien mejor no solamente hoy, sino en un futuro, y ese espacio se lo tenemos que dar también a De la Rosa. Veo preparados a nuestros jugadores jóvenes para dar ese paso adelante. A lo mejor De la Rosa, con veinte partidos más en Segunda, tiene más valor que el posible jugador que podríamos haber traído ahora", agregando de la actualidad del equipo que "si todo va bien Roger entra la próxima semana con el grupo. Tenemos cuatro delanteros disponibles. En nuestro análisis, debemos valorar si lo que nos da el mercado es mejor que lo que nuestros jugadores nos pueden dar".

Mensaje a la masa social, ahora mismo muy molesta con el tratamiento en el mercado invernal. "A la afición no se le puede pedir más. En el último partido contra el Mirandés el público nos ayudó mucho cuando el equipo estaba sufriendo. Lo único que le puedo decir es que en la segunda parte intentaremos mejorar el rendimiento de la primera vuelta, que ha sido muy malo".

En la parte final de su intervención, Juanjo Lorenzo trataba de efectuar una defensa de la política del Cádiz CF. "Los primeros interesados en que esto vaya bien somos nosotros, desde el propietario hasta todos los que estamos dentro. Esta temporada no ha salido como planteamos desde el principio. No estoy de acuerdo con el mensaje de la 'desilusión' " que siente el cadismo viendo los refuerzos. "Vamos a seguir creciendo y entendemos que esa forma de trabajar nos hará tener mejor plantilla en los próximos mercados".